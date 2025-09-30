UFBA abre novas vagas para professores; veja detalhes

UFBA - Foto: Divulgação

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) abriu mais um processo seletivo baseado no edital n.08/2025, com vagas destinadas a professores substitutos em várias áreas do conhecimento educacional.

O edital foi publicado no Diário Oficial da União e estabelece algumas regras para o ingresso temporário no Magistério Superior. No total são ofertadas 13 vagas em unidades de ensino no campus de Salvador.

9 vagas são para a ampla concorrência;

3 vagas são para pretos ou pardos;

1 vaga é para pessoas com deficiência.

Entenda as vagas

Os docentes que forem aprovados no processo seletivo da UFBA terão um contrato temporário assinado com duração inicial de um ano, sendo possível a prorrogação por um mesmo período, desde que não passe de dois anos.

A remuneração vai ser calculada a partir do vencimento básico somado à retribuição por titulação. Confira as oportunidades conforme a unidade e departamento:

Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia – Medicina Veterinária Preventiva e Produção Animal - 1

Faculdade de Direito – Estudos Jurídicos Fundamentais - 3

Faculdade de Direito – Direito Público - 1

Faculdade de Educação – Educação II - 1

Faculdade de Farmácia – Departamento de Medicamento - 1

Faculdade de Medicina da Bahia – Anestesiologia e Cirurgia - 1

Faculdade de Medicina da Bahia – Ginecologia e Obstetrícia - 1

Faculdade de Medicina da Bahia – Patologia, Diagnóstico por Imagem e Medicina Legal - 1

Faculdade de Medicina da Bahia – Saúde da Família e Terapia Ocupacional - 2

Instituto de Ciências da Saúde – Departamento de Biointeração - 1

Inscrição

A inscrição para o processo seletivo da UFBA fica aberta até o dia 3 de outubro de 2025 e deve ser feita diretamente no site da universidade.

O procedimento vai ser realizado conforme as orientações do documento complementar de cada unidade, sendo cobrada uma taxa no valor de R$ 150,00.