UFBA abre novas vagas para professores; veja detalhes
Universidade Federal da Bahia está oferecendo vagas para diferentes áreas no setor educacional
A Universidade Federal da Bahia (UFBA) abriu mais um processo seletivo baseado no edital n.08/2025, com vagas destinadas a professores substitutos em várias áreas do conhecimento educacional.
O edital foi publicado no Diário Oficial da União e estabelece algumas regras para o ingresso temporário no Magistério Superior. No total são ofertadas 13 vagas em unidades de ensino no campus de Salvador.
- 9 vagas são para a ampla concorrência;
- 3 vagas são para pretos ou pardos;
- 1 vaga é para pessoas com deficiência.
Entenda as vagas
Os docentes que forem aprovados no processo seletivo da UFBA terão um contrato temporário assinado com duração inicial de um ano, sendo possível a prorrogação por um mesmo período, desde que não passe de dois anos.
A remuneração vai ser calculada a partir do vencimento básico somado à retribuição por titulação. Confira as oportunidades conforme a unidade e departamento:
- Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia – Medicina Veterinária Preventiva e Produção Animal - 1
- Faculdade de Direito – Estudos Jurídicos Fundamentais - 3
- Faculdade de Direito – Direito Público - 1
- Faculdade de Educação – Educação II - 1
- Faculdade de Farmácia – Departamento de Medicamento - 1
- Faculdade de Medicina da Bahia – Anestesiologia e Cirurgia - 1
- Faculdade de Medicina da Bahia – Ginecologia e Obstetrícia - 1
- Faculdade de Medicina da Bahia – Patologia, Diagnóstico por Imagem e Medicina Legal - 1
- Faculdade de Medicina da Bahia – Saúde da Família e Terapia Ocupacional - 2
- Instituto de Ciências da Saúde – Departamento de Biointeração - 1
Inscrição
A inscrição para o processo seletivo da UFBA fica aberta até o dia 3 de outubro de 2025 e deve ser feita diretamente no site da universidade.
O procedimento vai ser realizado conforme as orientações do documento complementar de cada unidade, sendo cobrada uma taxa no valor de R$ 150,00.
