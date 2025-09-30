Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

UFBA abre novas vagas para professores; veja detalhes

Universidade Federal da Bahia está oferecendo vagas para diferentes áreas no setor educacional

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

30/09/2025 - 17:05 h
UFBA
UFBA -

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) abriu mais um processo seletivo baseado no edital n.08/2025, com vagas destinadas a professores substitutos em várias áreas do conhecimento educacional.

O edital foi publicado no Diário Oficial da União e estabelece algumas regras para o ingresso temporário no Magistério Superior. No total são ofertadas 13 vagas em unidades de ensino no campus de Salvador.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • 9 vagas são para a ampla concorrência;
  • 3 vagas são para pretos ou pardos;
  • 1 vaga é para pessoas com deficiência.

Entenda as vagas

Os docentes que forem aprovados no processo seletivo da UFBA terão um contrato temporário assinado com duração inicial de um ano, sendo possível a prorrogação por um mesmo período, desde que não passe de dois anos.

Leia Também:

Lançado edital de concurso muito aguardado que paga até R$ 13,9 mil
Maior concurso de 2025: IBGE abre 9.500 vagas com salários de até R$ 4 mil
Empresa global abre vagas de estágio com diversos benefícios

A remuneração vai ser calculada a partir do vencimento básico somado à retribuição por titulação. Confira as oportunidades conforme a unidade e departamento:

  • Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia – Medicina Veterinária Preventiva e Produção Animal - 1
  • Faculdade de Direito – Estudos Jurídicos Fundamentais - 3
  • Faculdade de Direito – Direito Público - 1
  • Faculdade de Educação – Educação II - 1
  • Faculdade de Farmácia – Departamento de Medicamento - 1
  • Faculdade de Medicina da Bahia – Anestesiologia e Cirurgia - 1
  • Faculdade de Medicina da Bahia – Ginecologia e Obstetrícia - 1
  • Faculdade de Medicina da Bahia – Patologia, Diagnóstico por Imagem e Medicina Legal - 1
  • Faculdade de Medicina da Bahia – Saúde da Família e Terapia Ocupacional - 2
  • Instituto de Ciências da Saúde – Departamento de Biointeração - 1

Inscrição

A inscrição para o processo seletivo da UFBA fica aberta até o dia 3 de outubro de 2025 e deve ser feita diretamente no site da universidade.

O procedimento vai ser realizado conforme as orientações do documento complementar de cada unidade, sendo cobrada uma taxa no valor de R$ 150,00.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso professor UFBA vagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
UFBA
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x