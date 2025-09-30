Menu
HOME > CONCURSOS
CONCURSOS

600 vagas de emprego são oferecidas em Lauro de Freitas

Feirão da Empregabilidade acontece nos dias 2 e 3 de outubro no Parque Shopping da Bahia

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

30/09/2025 - 17:40 h
Mais de 600 vagas de emprego são disponibilizadas em Lauro de Freitas
Mais de 600 vagas de emprego são disponibilizadas em Lauro de Freitas

A terceira edição do Feirão da Empregabilidade SEST SENAT acontece nos dias 2 e 3 de outubro, quinta e sexta-feira respectivamente, das das 9h às 18h, no Parque Shopping da Bahia. O evento oferta mais de 600 vagas de trabalho e estágio para a Bahia.

Pela primeira vez o evento será realizado em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, as outras duas edições aconteceram na capital baiana.

Além do cadastro de vagas, a programação vai incluir:

  • palestras;
  • oficinas práticas;
  • atendimentos especializados de orientação de carreira;
  • elaboração de currículos.

Empresas confirmadas

Algumas grandes empresas já foram confirmadas, como:

  • Águia Branca;
  • Atlântico Transportes;
  • Concórdia;
  • IEL;
  • OTTRANS;
  • Grupo Gevan;
  • Plataforma Transportes;
  • Solar Coca Cola
  • Transparaná;
  • Univale Transportes;
  • LDA (Nestlé);
  • Canaã Alimentos;
  • Limiar Indústria e Comércio de Alimentos;
  • Desenvolver Treinamento e Consultoria;
  • Grupo New Chose;
  • VDC Log Transporte e Logística.

Leia Também:

UFBA abre novas vagas para professores; veja detalhes
Lançado edital de concurso muito aguardado que paga até R$ 13,9 mil
Maior concurso de 2025: IBGE abre 9.500 vagas com salários de até R$ 4 mil

Áreas de atuação

As oportunidades abrangem algumas áreas como:

  • motoristas;
  • cobradores;
  • logística;
  • administrativo;
  • varejo;
  • serviços gerais;
  • estágios.

Perfil dos candidatos

O perfil dos candidatos é diversificado, indo desde jovens aprendizes partindo de 14 anos e estudantes do ensino médio, até profissionais com experiência.

Tags:

concursos empregos Lauro de Feiras

Mais de 600 vagas de emprego são disponibilizadas em Lauro de Freitas
Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

