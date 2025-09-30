CONCURSOS
600 vagas de emprego são oferecidas em Lauro de Freitas
Feirão da Empregabilidade acontece nos dias 2 e 3 de outubro no Parque Shopping da Bahia
A terceira edição do Feirão da Empregabilidade SEST SENAT acontece nos dias 2 e 3 de outubro, quinta e sexta-feira respectivamente, das das 9h às 18h, no Parque Shopping da Bahia. O evento oferta mais de 600 vagas de trabalho e estágio para a Bahia.
Pela primeira vez o evento será realizado em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, as outras duas edições aconteceram na capital baiana.
Além do cadastro de vagas, a programação vai incluir:
- palestras;
- oficinas práticas;
- atendimentos especializados de orientação de carreira;
- elaboração de currículos.
Empresas confirmadas
Algumas grandes empresas já foram confirmadas, como:
- Águia Branca;
- Atlântico Transportes;
- Concórdia;
- IEL;
- OTTRANS;
- Grupo Gevan;
- Plataforma Transportes;
- Solar Coca Cola
- Transparaná;
- Univale Transportes;
- LDA (Nestlé);
- Canaã Alimentos;
- Limiar Indústria e Comércio de Alimentos;
- Desenvolver Treinamento e Consultoria;
- Grupo New Chose;
- VDC Log Transporte e Logística.
Leia Também:
Áreas de atuação
As oportunidades abrangem algumas áreas como:
- motoristas;
- cobradores;
- logística;
- administrativo;
- varejo;
- serviços gerais;
- estágios.
Perfil dos candidatos
O perfil dos candidatos é diversificado, indo desde jovens aprendizes partindo de 14 anos e estudantes do ensino médio, até profissionais com experiência.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes