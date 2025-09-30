600 vagas de emprego são oferecidas em Lauro de Freitas

Mais de 600 vagas de emprego são disponibilizadas em Lauro de Freitas - Foto: Divulgação

A terceira edição do Feirão da Empregabilidade SEST SENAT acontece nos dias 2 e 3 de outubro, quinta e sexta-feira respectivamente, das das 9h às 18h, no Parque Shopping da Bahia. O evento oferta mais de 600 vagas de trabalho e estágio para a Bahia.

Pela primeira vez o evento será realizado em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, as outras duas edições aconteceram na capital baiana.

Além do cadastro de vagas, a programação vai incluir:

palestras;

oficinas práticas;

atendimentos especializados de orientação de carreira;

elaboração de currículos.

Empresas confirmadas

Algumas grandes empresas já foram confirmadas, como:

Águia Branca;

Atlântico Transportes;

Concórdia;

IEL;

OTTRANS;

Grupo Gevan;

Plataforma Transportes;

Solar Coca Cola

Transparaná;

Univale Transportes;

LDA (Nestlé);

Canaã Alimentos;

Limiar Indústria e Comércio de Alimentos;

Desenvolver Treinamento e Consultoria;

Grupo New Chose;

VDC Log Transporte e Logística.

Áreas de atuação

As oportunidades abrangem algumas áreas como:

motoristas;

cobradores;

logística;

administrativo;

varejo;

serviços gerais;

estágios.

Perfil dos candidatos

O perfil dos candidatos é diversificado, indo desde jovens aprendizes partindo de 14 anos e estudantes do ensino médio, até profissionais com experiência.