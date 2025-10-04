Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 20 mil

Inscrições vão até novembro; saiba como participar - Foto: Reprodução | Freepik

A Prefeitura de Quatiguá, no Paraná, publicou edital de concurso público com 31 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem níveis fundamental, médio/técnico e superior, com cotas para pessoas com deficiência e candidatos negros.

Salários e regime de contratação

Os aprovados serão contratados sob o regime estatutário. Os salários iniciais variam de R$ 1.518,00 a R$ 20.718,06, de acordo com o cargo.

Cargos ofertados

Nível alfabetizado/fundamental: Ajudante Geral, Operário, Pedreiro, Servente de Obras, Zelador, Eletricista, Motorista e Operador de Equipamentos Pesados.

Nível médio/técnico: Agente Comunitário de Saúde, Assistente Administrativo, Atendente de Creche, Técnico em Informática e Técnico em Enfermagem.

Nível superior: Educador Físico, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Médico, Médico Veterinário, Professor, Professor de Educação Artística, Professor de Educação Física e Psicólogo.

Inscrições

As inscrições estarão abertas de 6 de outubro a 4 de novembro de 2025, exclusivamente no site do Instituto UniFil (banca organizadora).

As taxas de participação são de:

R$ 60,00 (nível fundamental)

R$ 100,00 (nível médio/técnico)

R$ 120,00 (nível superior)

Etapas do concurso

Todos os candidatos farão prova objetiva, marcada para 30 de novembro de 2025.

Além disso:

Prova prática será exigida para cargos como Motorista, Eletricista, Pedreiro, Ajudante Geral e Operador de Equipamentos Pesados.

Prova de títulos será aplicada aos cargos de nível superior, como Professores, Médicos, Psicólogos e Engenheiros.

Validade do concurso

O concurso terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Onde consultar o edital

O edital completo está disponível no site do Instituto UniFil. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (43) 3375-7400 ou e-mail [email protected]

