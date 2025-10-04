OPORTUNIDADE
Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 20 mil
Inscrições estarão abertas de 6 de outubro a 4 de novembro de 2025
Por Bianca Carneiro
A Prefeitura de Quatiguá, no Paraná, publicou edital de concurso público com 31 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem níveis fundamental, médio/técnico e superior, com cotas para pessoas com deficiência e candidatos negros.
Salários e regime de contratação
Os aprovados serão contratados sob o regime estatutário. Os salários iniciais variam de R$ 1.518,00 a R$ 20.718,06, de acordo com o cargo.
Cargos ofertados
Nível alfabetizado/fundamental: Ajudante Geral, Operário, Pedreiro, Servente de Obras, Zelador, Eletricista, Motorista e Operador de Equipamentos Pesados.
Nível médio/técnico: Agente Comunitário de Saúde, Assistente Administrativo, Atendente de Creche, Técnico em Informática e Técnico em Enfermagem.
Nível superior: Educador Físico, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Médico, Médico Veterinário, Professor, Professor de Educação Artística, Professor de Educação Física e Psicólogo.
Inscrições
As inscrições estarão abertas de 6 de outubro a 4 de novembro de 2025, exclusivamente no site do Instituto UniFil (banca organizadora).
As taxas de participação são de:
R$ 60,00 (nível fundamental)
R$ 100,00 (nível médio/técnico)
R$ 120,00 (nível superior)
Etapas do concurso
Todos os candidatos farão prova objetiva, marcada para 30 de novembro de 2025.
Além disso:
Prova prática será exigida para cargos como Motorista, Eletricista, Pedreiro, Ajudante Geral e Operador de Equipamentos Pesados.
Prova de títulos será aplicada aos cargos de nível superior, como Professores, Médicos, Psicólogos e Engenheiros.
Validade do concurso
O concurso terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
Onde consultar o edital
O edital completo está disponível no site do Instituto UniFil. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (43) 3375-7400 ou e-mail [email protected]
.
