CNU 2: tudo o que você precisa saber antes de fazer a prova

Neste ano, estão sendo oferecidas 3.652 vagas para cargos de nível médio e superior

Mais de 760 mil candidatos se preparam para participar da primeira etapa da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), as provas objetivas, que acontecem neste domingo, 5.

Neste ano, estão sendo oferecidas 3.652 vagas para cargos de nível médio e superior. As vagas serão distribuídas em ministérios, agências e institutos federais. Desse total, 2.480 são vagas imediatas e 1.172 para provimento a curto prazo.

As provas serão aplicadas em 1.294 locais, em 228 cidades. Confira detalhes da segunda edição do CNU:

Detalhes do concurso

Diferente da primeira edição, neste ano, os cargos estão distribuídos em nove blocos temáticos, que agrupam as vagas por áreas de atuação semelhantes. São eles:

Bloco 1 : Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência Social)

: Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência Social) Bloco 2 : Cultura e Educação

: Cultura e Educação Bloco 3 : Ciências, Dados e Tecnologia

: Ciências, Dados e Tecnologia Bloco 4 : Engenharias e Arquitetura

: Engenharias e Arquitetura Bloco 5 : Administração

: Administração Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico

Desenvolvimento Socioeconômico Bloco 7 : Justiça e Defesa

: Justiça e Defesa Bloco 8 : Intermediário – Saúde

: Intermediário – Saúde Bloco 9 : Intermediário – Regulação

Esse formato permite que o candidato concorra a várias vagas dentro de um mesmo bloco, com apenas uma inscrição. Embora a maior parte das vagas esteja concentrada em órgãos com sede em Brasília (DF), também há postos disponíveis em diversos estados do país.

Como serão as provas?

A prova objetiva será aplicada neste domingo, dia 5 de outubro. Ela será composta por uma parte com questões comuns a todos os candidatos (como língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades) e outra com perguntas específicas, conforme o bloco temático escolhido.

Essa etapa será de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta. A quantidade de questões varia conforme o nível do cargo:

Nível Superior : 90 questões no total, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos.

: 90 questões no total, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos. Nível Intermediário: 68 questões, com 20 de conhecimentos gerais e 48 de conhecimentos específicos.

Já a prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro de 2025, exclusivamente para os candidatos aprovados na primeira fase. O conteúdo e o formato da redação variam de acordo com a área de atuação.

Na etapa discursiva, os candidatos deverão elaborar textos conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo:

Nível Superior : 2 questões discursivas, com aplicação das 13h às 16h.

: 2 questões discursivas, com aplicação das 13h às 16h. Nível Intermediário : 1 redação dissertativa-argumentativa, das 13h às 15h.

O tempo de prova também é diferente:

Nível Superior: das 13h às 18h (5 horas de duração).

das 13h às 18h (5 horas de duração). Nível Intermediário: das 13h às 16h30 (3h30 de duração).

Quais os horários da prova

Neste domingo, 5, os portões de todos os locais serão abertos às 11h30 e fechados às 12h30 (horário de Brasília), e as provas começam às 13h. A duração da prova varia conforme o nível do cargo:

Nível superior : 5 horas (13h às 18h)

: 5 horas (13h às 18h) Nível intermediário : 3h30 (13h às 16h30)

Os candidatos devem permanecer na sala por, no mínimo, duas horas. O caderno de prova só poderá ser levado caso a saída ocorra na última hora do período estabelecido para cada nível.

O que pode ou não pode levar

O candidato ao concurso deverá comparecer ao local designado com caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, comprovante de inscrição e documento de identificação original com foto.

Serão considerados documentos de identidade:

Carteiras expedidas por Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares;

Carteiras expedidas por órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);

Passaporte brasileiro;

Certificado de reservista;

Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;

Carteira de trabalho;

Carteira nacional de habilitação (modelo com foto);

Documentos digitais com foto e assinatura (como CNH digital, e-Título, e-Identidade digital) apresentados em seus aplicativos oficiais.

É proibido levar:

Aparelhos eletrônicos, como smartphones, tablets, notebooks, calculadoras, gravadores, relógios de qualquer tipo, fones de ouvido, pen drives ou similares;

Óculos escuros, protetores auriculares, lápis, lapiseira, marca-texto, corretor líquido ou borracha;

Acessórios de chapelaria, como chapéu, boné ou gorro;

Qualquer recipiente ou embalagem não transparente, como garrafas de água, suco, refrigerante ou embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates, balas etc.);

Armas brancas, como faca, tesoura, canivete ou similares;

Livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer material de consulta, incluindo códigos ou legislação.

Aparelhos eletrônicos e acessórios proibidos devem ser colocados em uma embalagem não reutilizável fornecida pelos fiscais, que deverá permanecer lacrada durante toda a prova e só poderá ser aberta após a saída do local.