Judiciário baiano se destaca em Congresso da Magistratura com STF

O XXV Congresso Brasileiro da Magistratura, considerado como o mais prestigiado evento jurídico do país, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, chegou ao fim neste sábado, 4. O evento reuniu mais de 2 mil participantes, incluindo da Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai, e chamou atenção pela presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e autoridades do Judiciário baiano.

Entre os nomes que marcaram presença no congresso estão:

Ministros do STF

Luiz Roberto Barroso,

Edson Fachin, presidente do STF;

Autoridades baianas

Desembargadora Cyntia Resende, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA);

Desembargador Baltazar Miranda Saraiva;

Juíza Newcy Mary da Cunha;

Nartir Dantas Weber, ex-presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB) e diretora de Prerrogativas da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

XXV Congresso Brasileiro da Magistratura

O Congresso foi aberto com uma palestra de Barroso, que falou sobre o tema central do evento “Magistratura em Transformação: Inovação, Sustentabilidade e Justiça”. Além dele, Fachin também discursou no evento.

A ocasião também foi marcada pela entrega da Comenda Cruz do Mérito da Magistratura, no Congresso da Magistratura a Nartir Dantas Weber, pelas mãos do presidente da AMB, Frederico Mendes Júnior.

Emocionada com a homenagem, Nartir Dantas Weber falou sobre a importância da honraria na sua trajetória pessoal e profissional.

“Sinto-me honrada com esta distinção, que simboliza não apenas a minha trajetória pessoal, mas também o esforço coletivo de tantos colegas que, ao longo dos anos, têm lutado pelo fortalecimento da Justiça e pelo respeito às prerrogativas da magistratura”, declarou.