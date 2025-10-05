Açougue 'anti-PT' desafia Justiça com nova mensagem política irônica: "Apoia ladrão"

Troca de frase mantém tom provocativo e alinhamento político do estabelecimento - Foto: Reprodução / Contigo

Um açougue do Bairro José de Alencar, em Goiânia, trocou recentemente a frase “petista não é bem-vindo” por “Ladrão aqui não é bem-vindo. Quem apoia ladrão também não”, após determinação da Justiça que considerou o conteúdo anterior discriminatório.

Apesar de obedecer à ordem judicial, a nova mensagem segue carregada de crítica política e mantém o tom provocativo do estabelecimento.

A decisão da 23ª Vara Cível, baseada em Ação Civil Pública do Ministério Público de Goiás (MPGO), avaliou que a frase original feria direitos fundamentais de eleitores e consumidores e contribuía para a polarização social.

O juiz determinou a retirada imediata do material das instalações e das redes sociais, alertando para multa diária de até R$ 100 mil caso mensagens similares fossem veiculadas.

Mesmo com a orientação judicial, o açougue rapidamente substituiu os cartazes, sem abrir mão de sua linha ideológica. Fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuam estampando embalagens de carne, reforçando o posicionamento político do estabelecimento.

Não é a primeira vez que o açougue chama atenção por promoções e mensagens alinhadas a interesses políticos. Em 2022, ele foi notificado pela Justiça Eleitoral por vender picanha a R$ 22 o quilo para clientes com camisetas da Seleção Brasileira, em referência ao número de urna de Bolsonaro na eleição presidencial.