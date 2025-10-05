Homem afirma ser menino levado da Bahia por esposa de Leonardo

- Foto: Reprodução redes sociais

Um homem chamado João Dias alega ser a criança levada por Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo. Eleafirma que não tinha conhecimento da entrevista de Poliana e pretende contar sua versão completa em seu perfil.

Segundo ele, a mãe não teria gostado do relato da esposa de Leonardo. “A minha mãe está um pouco chateada pela forma que foi falado, né? Mas isso não vem ao caso”, disse. “Vou me pronunciar, porque, na verdade, a história é minha e logo logo eu vou contar tudo da forma certinha como aconteceu, onde aconteceu e contar tudo tudo para vocês.”, disse na rede social.

Como uma prova de que seria o adolescente “adotado”, João mostrou uma foto ao lado de Leonardo, registrada na fazenda Talismã, em Goiânia. “Essa essa aqui é a foto original, a foto física que eu tenho aqui de lembrança, que eu vou guardar até ficar velhinho”, declarou.

Polêmica

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, se envolveu em polêmica ao relatar que levou um adolescente de Ilhéus (BA) para Goiânia (GO), onde a família reside. Ela contou que o marido “adotou” o jovem durante uma viagem à Bahia e o levou sem avisar a mãe do menor.

O caso ocorreu há 15 anos, quando Zé Felipe ainda era criança. Segundo Poliana, a ideia de Leonardo era que o jovem brincasse e fizesse companhia a Zé Felipe. Na internet, o relato de Poliana gerou revolta. “Esse caso deveria ser investigado pelo Ministério Público e Varas da Infância e Juventude dos estados e cidades envolvidas”, escreveu um internauta.