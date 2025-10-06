É GRAVE?
Lore Improta revela diagnóstico de filha com Léo Santana após doença
Influenciadora contou que viveu dias de agonia com a filha Liz
Por Beatriz Santos
Após dias de apreensão, Lore Improta revelou que a filha Liz, fruto de seu casamento com o cantor Léo Santana, está se recuperando de uma virose persistente. A dançarina e influenciadora contou que passou três dias de intensa dedicação à menina, que apresentou febre alta e contínua.
Em um desabafo publicado no Instagram neste domingo, 5, Lore explicou que o período foi tão difícil que precisou se afastar das redes sociais para cuidar exclusivamente da filha.
“Eu já fico agoniada, fico com, sei lá, eu não consigo lidar bem com ver Liz doente. Eu fico muito, sei lá, eu não consigo me concentrar em mais nada”, confessou a influenciadora, descrevendo o sentimento de impotência e preocupação que tomou conta da rotina familiar.
Lore também classificou o episódio como uma verdadeira “luta” contra uma virose “chata, chata, chata”. O relato sincero comoveu fãs e pais que se identificaram com a situação.
Mais tranquila, a influenciadora compartilhou que Liz está melhor e já começa a retomar o ânimo. Em um breve momento de descanso, após dar banho na filha e alimentá-la com sopa, Lore contou que finalmente conseguiu deitar e respirar aliviada.
