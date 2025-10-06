Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

É GRAVE?

Lore Improta revela diagnóstico de filha com Léo Santana após doença

Influenciadora contou que viveu dias de agonia com a filha Liz

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

06/10/2025 - 10:10 h
Lore explicou que o período foi muito difícil
Lore explicou que o período foi muito difícil -

Após dias de apreensão, Lore Improta revelou que a filha Liz, fruto de seu casamento com o cantor Léo Santana, está se recuperando de uma virose persistente. A dançarina e influenciadora contou que passou três dias de intensa dedicação à menina, que apresentou febre alta e contínua.

Em um desabafo publicado no Instagram neste domingo, 5, Lore explicou que o período foi tão difícil que precisou se afastar das redes sociais para cuidar exclusivamente da filha.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jojo Todynho apresenta defesa após ser acusada de agredir estudante
Ex de Virgínia se envolve em acidente: "Nem tive tempo de reação"
Homem afirma ser menino levado da Bahia por esposa de Leonardo

“Eu já fico agoniada, fico com, sei lá, eu não consigo lidar bem com ver Liz doente. Eu fico muito, sei lá, eu não consigo me concentrar em mais nada”, confessou a influenciadora, descrevendo o sentimento de impotência e preocupação que tomou conta da rotina familiar.

Lore também classificou o episódio como uma verdadeira “luta” contra uma virose “chata, chata, chata”. O relato sincero comoveu fãs e pais que se identificaram com a situação.

Mais tranquila, a influenciadora compartilhou que Liz está melhor e já começa a retomar o ânimo. Em um breve momento de descanso, após dar banho na filha e alimentá-la com sopa, Lore contou que finalmente conseguiu deitar e respirar aliviada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Leo Santana lore improta Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lore explicou que o período foi muito difícil
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Lore explicou que o período foi muito difícil
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Lore explicou que o período foi muito difícil
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Lore explicou que o período foi muito difícil
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x