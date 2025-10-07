Vini Jr traiu Virginia? Conversas de jogador com modelo são reveladas

Virginia Fonseca e Vini Jr. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Vini Jr. e Virginia Fonseca vem sendo apontados como um casal há alguns dias impulsionado pelas constantes idas da influenciadora à Espanha inclusive publicando fotos na casa do jogador.

No TikTok, o jogador publicou um vídeo descontraído fazendo uma dancinha ao lado da influenciadora digital, aumentando ainda mais os rumores sobre um possível relacionamento entre os dois.



Mas, o portal LeoDias revelou prints de supostas conversas entre o jogador e uma modelo chamada Day Magalhães que é brasileira mas vive na Europa.

Ainda de acordo com o site, as conversas teriam acontecido no início de maio. O registro mais recente teria acontecido na segunda-feira (6), quando o atacante teria reagido a um vídeo onde a modelo teria publicado com um emoji de olhinhos.

Veja conversa