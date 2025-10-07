Menu
ENTRETENIMENTO

Vini Jr traiu Virginia? Conversas de jogador com modelo são reveladas

Virginia tem ido à Espanha, onde Vini Jr. vive com alguma frequência

Redação

Por Redação

07/10/2025 - 7:12 h | Atualizada em 07/10/2025 - 7:26
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. -

Vini Jr. e Virginia Fonseca vem sendo apontados como um casal há alguns dias impulsionado pelas constantes idas da influenciadora à Espanha inclusive publicando fotos na casa do jogador.

No TikTok, o jogador publicou um vídeo descontraído fazendo uma dancinha ao lado da influenciadora digital, aumentando ainda mais os rumores sobre um possível relacionamento entre os dois.

Mas, o portal LeoDias revelou prints de supostas conversas entre o jogador e uma modelo chamada Day Magalhães que é brasileira mas vive na Europa.

Ainda de acordo com o site, as conversas teriam acontecido no início de maio. O registro mais recente teria acontecido na segunda-feira (6), quando o atacante teria reagido a um vídeo onde a modelo teria publicado com um emoji de olhinhos.

Veja conversa

Imagem ilustrativa da imagem Vini Jr traiu Virginia? Conversas de jogador com modelo são reveladas
| Foto: Portal LeoDias

affair vini jr Virginia Fonseca

x