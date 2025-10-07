Menu
FAMOSOS

Acabou! Iza confirma fim de relacionamento com Yuri Lima

Informação foi divulgada nesta terça-feira, 7

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

07/10/2025 - 15:55 h | Atualizada em 07/10/2025 - 16:24
Iza e Yuri Lima
Iza e Yuri Lima -

A equipe da cantora Izaconfirmou que o relacionamento com Yuri Lima chegou ao fim. A informação foi divulgada ao site Hugo Gloss nesta terça-feira, 7.

A assessoria afirmou que a separação ocorreu de forma amigável e respeitosa, mantendo o compromisso com a criação da filha do casal.

"IZA e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade", diz o comunicado.

