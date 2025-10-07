Iza solteira? Atitude radical de Yuri Lima levanta suspeita de término

Iza e Yuri Lima - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-jogador Yuri Lima tomou uma atitude radical que levantou suspeita de um possível término. Ele e a cantora Iza reataram o relacionamento recentemente após uma traição do rapaz. Dessa vez, ele apagou — ou arquivou — todas as fotos com a artista das redes sociais.

Além disso, o jogador ainda teria deixado de seguir alguns familiares da cantora, mas, até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto.

Foto enigmática

Em meio aos rumores de um possível término, Yuri compartilhou uma foto enigmática nos stories do Instagram, na noite desta segunda-feira, 6. A imagem, em preto e branco, mostrava apenas a filha do casal, Nala, que está prestes a completar 1 ano no dia 13 deste mês.

A publicação do ex-jogador de futebol chamou atenção por ter sido feita logo após ele excluir todas as fotos com Iza de seu perfil. Na imagem, Yuri aparece mostrando a pequena aparentemente dormindo e escreveu “família”, acompanhado de um emoji de coração e nada mais foi publicado.

Nala, filha de Iza e Yuri Lima | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Deslizes de Yuri

Vale lembrar que, no início de setembro, Yuri rendeu mais uma polêmica para o casal após compartilhar uma foto sensual de uma mulher identificada como Adrielly no Instagram.

A mulher estava de biquíni rosa e o detalhe que mais chamou atenção é que a imagem foi publicada em março de 2024, o que levantou a suspeita de que Yuri estava navegando pelo perfil da jovem há um tempo.

Término e traição

Em 2024, Iza chegou a publicar um longo vídeo em seu Instagram explicando o motivo do término com Yuri Lima, que teria sido uma traição com uma produtora de conteúdo adulto baiana chamada Kevelin Gomes.

O casal enfrentou a crise no relacionamento justamente quando Iza estava grávida da primeira filha, Nala. Em janeiro deste ano, os dois anunciaram a reconciliação, após Yuri ter declarado arrependimento, além de decidir encerrar a carreira nos campos para se dedicar a família, um pedido de Iza, que também tinha direito judicial na época.