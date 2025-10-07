Equipe de Hungria rebate ministro e confirma metanol em exame

Cantor Hungria - Foto: Reprodução| Instagram

Após o ministro da Saúde afirmar que os exames do cantor Hungria não detectaram metanol, a assessoria do artista informou, nesta terça-feira,7, que os resultados laboratoriais indicaram a presença da substância. O cantor ficou internado por quatro dias com suspeita de intoxicação por metanol.

“De acordo com exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D’Or, cujo resultado foi liberado em 6 de outubro, foi detectada a presença de metanol no sangue (0,54 mg/dL), acima do limite de referência (até 0,25 mg/dL). O resultado confirma a exposição à substância, e a equipe médica aguarda os exames de contraprova”, informou a nota da assessoria.

A divulgação da nota contraria as declarações do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, feitas na manhã da última segunda-feira,6, quando afirmou que os exames não apontaram presença de metanol.

Após a fala do ministro, o caso do cantor havia sido descartado como suspeito no Distrito Federal. Até o momento, os órgãos de saúde não informaram o motivo da divergência entre os resultados.

Casos de metanol no Brasil

Atualmente, o Brasil contabiliza cerca de 17 casos confirmados de intoxicação por metanol, segundo informações do Ministério da Saúde. O país já registrou aproximadamente 217 notificações relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.