BBB vs A Fazenda: Davi Brito enfrenta Sacha Bali em luta de boxe
Davi Brito e Sacha Bali protagonizam barraco em coletiva e prometem luta eletrizante no Fight Music Show
Por Redação
O campeão do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito, vai estrear nos ringues. O baiano foi anunciado como uma das principais atrações da sétima edição do Fight Music Show (FMS), marcada para o dia 1º de novembro, em São Paulo. O adversário será o ator Sacha Bali, vencedor de A Fazenda 16, em um duelo que promete muita rivalidade dentro e fora das cordas.
O anúncio oficial foi feito nesta segunda-feira, 6, durante uma entrevista coletiva marcada por provocações e clima tenso. Davi e Sacha trocaram ofensas, e o campeão do BBB 24 chegou a prometer “dar um pau” no oponente, além de proferir declarações homofóbicas que geraram forte repercussão nas redes sociais.
A luta entre Davi e Sacha substitui o combate inicialmente previsto entre Acelino “Popó” Freitas e Diego Alemão, que seria a principal atração do evento. Popó, no entanto, precisou deixar o card após passar por uma cirurgia na mão, abrindo espaço para a entrada do polêmico ex-BBB, que assumirá o posto de protagonista do show.
O Fight Music Show é conhecido por promover duelos entre personalidades da mídia, influenciadores e ex-atletas. O evento ganhou destaque em 2022, quando Whindersson Nunes enfrentou Popó, em um combate que viralizou nas redes sociais. Desde então, o tetracampeão mundial de boxe também mediu forças com Cléber Bambam, em 2024.
Além do caráter esportivo, o confronto entre Davi Brito e Sacha Bali tem um componente simbólico: será o encontro entre os campeões dos dois maiores realities brasileiros de 2024. Após vencer o Big Brother Brasil, Davi continuou em evidência por suas declarações polêmicas e disputas públicas. Já Sacha conquistou o público em A Fazenda e agora busca manter o nome em alta nos holofotes.
Atualmente, Davi Brito soma mais de 7,4 milhões de seguidores no Instagram, número que deve aumentar ainda mais com sua estreia no universo das lutas de celebridades.
Confira o card completo:
FMS 7
- 1º de novembro de 2025, em São Paulo
CARD DO EVENTO:
- Davi Brito x Sacha Bali
- Esquiva Falcão x Binho de Jesus
- Xamuel x Jhony MC
- Vidigal & He-Man x Marins & Cabo Pereira
- Lucas Mineiro x Bruno Nascimento
- Leonardo Moraes x Gabriel Souza Galindo
- Diego Grossi x Victor Ruiz
- Thomaz Costa x Kew
- Nego do Borel x Rômulo Deu Cria
- Inaê Barros x Mendigata
