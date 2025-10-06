Rogério Ceni defende uso de atletas da base: "Prefiro jovens"

Rogério Ceni em entrevista coletiva - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Cobrado pela torcida do Bahia para utilizar mais vezes jogadores da base no time principal, o técnico Rogério Ceni revelou, na verdade, preferência por atletas mais jovens após o triunfo sobre o Flamengo, neste domingo, 6. O comandante rebateu a "má fama" em entrevista coletiva e destacou a importância de "não queimar etapas" para trabalhar com "muito potencial".

"No São Paulo eu fiz uma pré-temporada com 55% do time sendo jogadores de base subidos por mim. Eu sempre usei a base. Beraldo foi vendido por milhões. Eu gosto muito de trabalhar com jovens. Prefiro os jovens que os mais velhos. Mas não podemos queimar etapas", disse o técnico.

"Eu tenho o Leandro que conhece muito mais de base do que eu. Eu não tenho parâmetro de jogadores de 2009, não tenho esse conhecimento. Mas vejo nele potencial para ser um grande jogador. Alguns tem habilidade, outros tem força, ele tem muita lucidez. Mas ele tem 16 anos. Vejo ele como um jogador com futuro e potencial, mas precisam ter calma para esperar o tempo dele. Ele vai ser trabalhado para evoluir e melhorar", completou.

Kauê Furquim em campo pelo Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na Arena Fonte Nova, o treinador promoveu a estreia de Kauê Furquim, primeiro jogador nascido em 2009 a estrear profissionalmente no Brasileirão. Questionado sobre a decisão, Rogério não deixou de mencionar a ausência de Pulga e Sanabria, mas exaltou a qualidade do atleta de 16 anos.

"O que me motivou foi a ausência do Pulga, do Sanabria. Eu precisava de mais uma opção de velocidade para o jogo. Ele é um jogador que eu vejo muito potencial. Não para hoje, mas tem potencial para ser desenvolvido. Ele dribla em movimento, é um ponta que sabe trazer para dentro e achar o nove em avanço de espaço. Mas ele tem 17 anos, ainda vai evoluir. Vou ser honesto: se eu tivesse Sanabria e Pulga, ele não estaria na lista hoje. Mas ele viveu um dia incrível, enfrentar o Flamengo com 17 é algo que eu nunca vivi. Fico feliz por ele, pela oportunidade. Mais um jogador de base estreando com a gente", concluiu.