Rodrygo exalta Ancelotti e celebra volta à Seleção: “Melhor versão"

Rodrygo está confiante para entregar sua melhor versão à Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Após um período de ausência, Rodrygo está de volta à Seleção Brasileira com um sentimento de amadurecimento e gratidão. O atacante do Real Madrid, que não era convocado desde os jogos de março pelas Eliminatórias, destacou que o tempo fora da Amarelinha foi essencial para seu crescimento pessoal e profissional.

“Foi um longo tempo. Parecia uma eternidade estar longe da Seleção. Foi difícil, passei por muitas coisas. Foi bom para refletir, esfriar a cabeça, botar a cabeça no lugar. Me sinto bem e pronto para entregar o meu melhor, a minha melhor versão”, declarou o atacante em entrevista coletiva nesta terça-feira, 7.

Nesta nova convocação, Rodrygo reencontra um velho conhecido: o técnico Carlo Ancelotti. Sob o comando do treinador italiano, o jogador conquistou títulos importantes pelo Real Madrid, como o Campeonato Espanhol e a Champions League. O reencontro com o técnico é motivo de entusiasmo para o paulista de Osasco.

“É um prazer estar com o Ancelotti, que é quem me ajudou muito, deu um up na minha carreira. Nas mãos dele, eu evoluí de nível. Foi um prazer encontrar com ele, falar o quanto é bom estar aqui, falar que é sempre assim e por isso que eu gosto tanto de vir. Foi um longo período, mas agora estou bem e espero ajudar com o meu melhor”, afirmou.

Rodrygo também exaltou a figura de Ancelotti, destacando o impacto que o treinador causa dentro e fora de campo. “Quando você está em campo, olha para fora e vê o Ancelotti, tem um peso diferente. Até para os adversários, o pessoal respeita um pouco mais, passa uma credibilidade maior. Eu vou sempre rasgar elogios, é um cara que me fez crescer”, completou.

Desde que estreou pela Seleção em 15 de novembro de 2019, aos 18 anos, o atacante acumula 33 partidas e sete gols, além de ter participado da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Apesar da trajetória consolidada com a camisa verde e amarela, ele rechaça qualquer ideia de que já tenha vaga garantida para o Mundial de 2026.

“Não estou com um pezinho lá. Ninguém tem lugar garantido e eu tenho que mostrar muito ainda, principalmente por confiar no meu potencial. Me cobro para estar cada vez melhor na Seleção”, afirmou o jogador, reforçando que o próprio Ancelotti já deixou claro que as convocações dependem do desempenho em campo. “Claro que tem a trajetória com o Ancelotti, mas ele deixou claro que ninguém tem lugar garantido. É preciso jogar e estar bem no clube para seguir na Seleção e chegar na Copa do Mundo”, acrescentou.

Rodrygo poderá vestir novamente a Amarelinha nos confrontos contra Coreia do Sul e Japão. Apesar de serem amistosos, o jogador ressaltou que encara cada jogo com o mesmo nível de seriedade de uma competição oficial.

“De amistoso, não tem nada. Desde que começaram as Eliminatórias, todos os jogos já são como se estivéssemos na Copa do Mundo. Falo por mim, mas é o pensamento de todos os jogadores. Sabemos o quanto é difícil estar na Copa, quantos jogadores bons existem, e o pensamento é de dar o melhor todos os dias. Há muitos jogadores bons nessa geração e o pensamento de todos é chegar no melhor nível”, concluiu.