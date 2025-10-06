Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"HUMILHAÇÃO"

Em lágrimas, Popó anuncia aposentadoria do boxe após confusão

Pugilista diz ter passado pela "maior humilhação da carreira" no último domingo

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

06/10/2025 - 21:18 h | Atualizada em 06/10/2025 - 21:36
Popó em entrevista coletiva pelo Fight Music Show
Popó em entrevista coletiva pelo Fight Music Show -

O pugilista Acelino "Popó" Freitas anunciou sua aposentadoria do boxe na noite desta segunda-feira, 6. Chorando bastante, o baiano de 50 anos anunciou a decisão após mais de três décadas de carreira durante entrevista coletiva no Fight Music Show.

Em tom de desabafo, Popó revelou se sentir humilhado após a confusão generalizada que terminou com o lutador de MMA nocauteado na briga. O episódio aconteseu no dia 28 de setembro, um domingo, em duelo contra Wanderley Silva, no Spaten Fight Night 2.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Vocês não tem ideia de como foi vergonhoso para mim, sabendo o que eu passei em cima daquele ringue, substituir alguém para o evento acontecer. Não pelo dinheiro, eu não preciso do dinheiro, e passar por aquela humilhação do cara subindo no ringue e me dando tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que eu tive na minha vida como lutar. Esse é um dos motivos de eu parar aqui e falar para o Brasil todo: a minha vergonha foi tão grande que eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe", desabafou.

Leia Também:

Ceni chega a sete tabus quebrados no Bahia e lista ainda pode aumentar
Bahia é campeão invicto da 2ª etapa do Baiano de vôlei feminino sub-14
Vitória pode perder posição na tabela da Série A durante Data Fifa

"Para mim foi muito vergonhoso tudo o que eu passei no ringue, para minha família, eu nunca saí machucado em uma luta de boxe, saí machucado porque o cara me agrediu fora da luta. Hoje eu paro aqui, penduro as minhas luvas e digo para vocês que o boxe parou para mim. Não tenho mais nada para provar para ninguém. Foram sete campeonatos mundiais como Super-Campeão do Mundo, acabei de fazer 50 anos, eu tenho uma vida para curtir, tenho netos para curtir. Não tenho porque me expor tanto como aconteceu naquela luta. Eu tenho vergonha do que fizeram comigo como lutador de boxe", concluiu.

Assista:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acelino popó freitas boxe Popó

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Popó em entrevista coletiva pelo Fight Music Show
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Popó em entrevista coletiva pelo Fight Music Show
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Popó em entrevista coletiva pelo Fight Music Show
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Popó em entrevista coletiva pelo Fight Music Show
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

x