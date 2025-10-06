Em lágrimas, Popó anuncia aposentadoria do boxe após confusão

Popó em entrevista coletiva pelo Fight Music Show - Foto: Reprodução | Fight Music SHow

O pugilista Acelino "Popó" Freitas anunciou sua aposentadoria do boxe na noite desta segunda-feira, 6. Chorando bastante, o baiano de 50 anos anunciou a decisão após mais de três décadas de carreira durante entrevista coletiva no Fight Music Show.

Em tom de desabafo, Popó revelou se sentir humilhado após a confusão generalizada que terminou com o lutador de MMA nocauteado na briga. O episódio aconteseu no dia 28 de setembro, um domingo, em duelo contra Wanderley Silva, no Spaten Fight Night 2.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Vocês não tem ideia de como foi vergonhoso para mim, sabendo o que eu passei em cima daquele ringue, substituir alguém para o evento acontecer. Não pelo dinheiro, eu não preciso do dinheiro, e passar por aquela humilhação do cara subindo no ringue e me dando tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que eu tive na minha vida como lutar. Esse é um dos motivos de eu parar aqui e falar para o Brasil todo: a minha vergonha foi tão grande que eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe", desabafou.

"Para mim foi muito vergonhoso tudo o que eu passei no ringue, para minha família, eu nunca saí machucado em uma luta de boxe, saí machucado porque o cara me agrediu fora da luta. Hoje eu paro aqui, penduro as minhas luvas e digo para vocês que o boxe parou para mim. Não tenho mais nada para provar para ninguém. Foram sete campeonatos mundiais como Super-Campeão do Mundo, acabei de fazer 50 anos, eu tenho uma vida para curtir, tenho netos para curtir. Não tenho porque me expor tanto como aconteceu naquela luta. Eu tenho vergonha do que fizeram comigo como lutador de boxe", concluiu.

Assista: