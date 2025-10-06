Menu
ESPORTES
HORA DE SECAR

Vitória pode perder posição na tabela da Série A durante Data Fifa

Concorrente na parte baixa da tabela pagará jogo atrasado neste sábado, 11

João Grassi

Por João Grassi

06/10/2025 - 20:35 h
Matheuzinho, meia do Vitória
Matheuzinho, meia do Vitória -

Após a derrota para o Vasco no último domingo, 5, o Vitória agora entra em uma semana sem jogos durante a pausa da Data Fifa. Contudo, mesmo não tendo nenhum compromisso em campo, o Leão da Barra seguirá de olho no Brasileirão.

Um dos concorrentes na parte de baixo da tabela, o Juventude paga uma partida atrasada da 12ª rodada às 19h deste sábado, 11, com a possibilidade de ultrapassar o Rubro-Negro na classificação em caso de vitória. O adversário será o Palmeiras, no Allianz Parque.

A boa notícia para o Vitória é que o Palmeiras vive grande fase. Nos últimos 14 duelos pela Série A, o Verdão perdeu apenas um e lidera a competição. O time gaúcho, por outro lado, não vence há cinco rodadas.

Com 25 pontos em 27 partidas, o Leão da Barra agora aguarda para saber se manterá a 17ª colocação na tabela. Com um jogo a menos, o Juventude acumula 23 pontos e possui uma vitória a mais no campeonato.

Palmeiras x Juventude pelo Brasileirão 2024
Palmeiras x Juventude pelo Brasileirão 2024 | Foto: Cesar Greco | Palmeiras

Próximo compromisso do Vitória

Depois de secar a concorrência, o Vitória volta a campo no próximo dia 16, uma quinta-feira, quando enfrenta o Bahia em clássico válido pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro.

x