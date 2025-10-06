DEFINIDO!
FBF divulga tabela das quartas de final do Baianão Feminino; confira
Bahia e Vitória fizeram campanhas avassaladoras na primeira fase
Por João Grassi
A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu, nesta segunda-feira, 6, o calendário detalhado das quartas de final do Campeonato Baiano Feminino. A primeira fase eliminatória será disputada em partidas únicas.
Dois duelos acontecem já neste próximo sábado, 11. O Vitória recebe o CFFB no CT Manoel Pontes Tanajura, às 15h. Já o São Francisco do Conde enfrenta a Lusaca no Waldetrudes Carneiro, às 16h.
No domingo, 12, será a vez de Atlético de Alagoinhas e Litoral Norte se enfrentarem no Estádio de Pituaçu, às 15h.
Por fim, Bahia e Juazeirense decidirão a última vaga na semifinal no dia 15 de outubro, uma quarta-feira, às 15h, no CT Evaristo de Macedo.
Campanhas da dupla Ba-Vi
As Mulheres de Aço e as Leoas foram avassaladoras na primeira fase do Baianão. Líder do Grupo 1, o Vitória fechou com seis vitórias em seis jogos, 45 gols marcados e apenas um sofrido, somando 18 pontos.
Assim como as rivais, o Bahia terminou na liderança do Grupo 2. Foram seis triunfos em seis compromissos, 59 gols marcados e nenhum sofrido, com 18 pontos somados.
