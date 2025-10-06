ESTATÍSTICAS
Ataque do Vitória em jogos fora de casa cresce com Jair Ventura; veja
Apesar das derrotas, técnico rubro-negro aprovou o desempenho do time longe de Salvador
Por João Grassi
A polêmica derrota para o Vasco neste último domingo, 5, em São Januário, fez o Vitória seguir com o jejum de resultados positivos fora de casa no Brasileirão. No entanto, o setor ofensivo da equipe passou a funcionar mais com o trabalho de Jair Ventura.
Nos últimos dois compromissos longe de Salvador, apesar de não ter vencido ambos, o Leão da Barra marcou quatro gols no total. Já nos 12 jogos anteriores como visitante, considerando todas as competições, o time baiano anotou o mesmo número de bolas na rede.
Durante entrevista coletiva após o apito final, o técnico rubro-negro fez duras críticas e questionamentos sobre a arbitragem, mas também ressaltou que aprovou o desempenho do Leão da Barra nos dois duelos fora de casa sob seu comando.
Acho que a gente fez uma boa partida [contra o Vasco], assim como contra o Grêmio. E volto a repetir, é difícil falar de boas partidas perdendo.
Leia Também:
Últimos 14 jogos do Vitória fora de casa
- Vasco 4x3 Vitória - Brasileirão | Jair Ventura
- Grêmio 3x1 Vitória - Brasileirão | Jair Ventura
- Total: 4 gols marcados
- Fortaleza 2x0 Vitória - Brasileirão | Rodrigo Chagas
- Flamengo 8x0 Vitória - Brasileirão | Fábio Carille
- São Paulo 2x0 Vitória - Brasileirão | Fábio Carille
- Mirassol 1x1 Vitória - Brasileirão | Fábio Carille
- Botafogo 0x0 Vitória - Brasileirão | Fábio Carille
- Internacional 1x0 Vitória - Brasileirão | Fábio Carille
- Corinthians 0x0 Vitória - Brasileirão | Thiago Carpini
- Universidad Catolica 1x0 Vitória - Sul-Americana | Thiago Carpini
- Bahia 2x1 Vitória - Brasileirão | Thiago Carpini
- Cerro Largo 0x1 Vitória - Sul-Americana | Thiago Carpini
- Ceará 1x0 Vitória - Brasileirão | Thiago Carpini
- Fluminense 1x1 Vitória - Brasileirão | Thiago Carpini
- Total: 4 gols marcados
Lutar pela permanência
Conforme Jair Ventura, a difícil situação na tabela e os erros da arbitragem não vão abalar o elenco, que vai “lutar” até o final pela permanência na Série A. No momento, o Rubro-Negro, está três pontos de distância para sair da zona de rebaixamento, além de ter jogos a mais que os concorrentes diretos.
“A gente não vai desistir porque ele [árbitro] nos prejudicou hoje [domingo]. Vamos lutar”, garantiu o treinador rubro-negro.
Próximo compromisso
Após a pausa para a Data Fifa, o Vitória recebe o Bahia no Barradão em clássico válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 16, no horário de 21h30.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes