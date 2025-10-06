Executivo aponta Vitória "prejudicado pela arbitragem" contra o Vasco

Gustavo Vieira - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A arbitragem foi um dos assuntos mais comentados na derrota do Vitória por 4 a 3 diante do Vasco, no último domingo, 5, pela 27ª rodada do Brasileirão. Assim como o presidente Fábio Mota, o executivo Gustavo Vieira se pronunciou sobre as polêmicas na partida em São Januário.

A principal reclamação foi a respeito da expulsão do zagueiro Lucas Halter, que ocorreu logo antes do terceiro gol rubro-negro, mas o time da casa marcou o quarto nos acréscimos e saiu vencedor. Para Vieira, as decisões da arbitragem prejudicaram o Leão da Barra.

“É com certa tristeza que estou nesta sala para fazer este pronunciamento. O Vitória se sentiu e se sente muito prejudicado pela arbitragem. Tenho que destacar que há jogos importantes em todo o campeonato, seja no início ou no final da competição, seja na parte de cima ou na parte de baixo da tabela. Todos nós devemos ter responsabilidade no que se faz no futebol”, lamentou Gustavo Vieira.

Vieira questionou sobre a escolha de Fernando Antonio Mendes de Salles para apitar a partida. O árbitro paraense fez sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro justamente no duelo deste domingo.

O árbitro escalado faz a primeira partida no Brasileiro. Quando quero fazer experimentações, não uso momento decisivo. Gustavo Vieira - Executivo de Futebol do Vitória

Gustavo Vieira criticou os acréscimos dados por Fernando Salles, além de dizer que seria necessário “repensar as regras do futebol” caso lances como o de Halter com Paulo Henrique sempre sejam passíveis de cartão amarelo.

“Oito minutos é algo que não se vê com frequência no futebol, ainda mais quando o time já está com um jogador a menos. Isso muda completamente o contexto do jogo. Se o contato no peito em que os dois atletas se agarram for cartão amarelo, especialmente sabendo que isso gera um segundo cartão e a expulsão, vamos ter que repensar muitas regras do futebol”, indicou.

Problema para todos

O diretor fez questão de tirar qualquer ligação ao Vasco da sua reclamação, deixando claro que as críticas são completamente direcionadas contra a arbitragem. O profissional, inclusive, ressaltou que esse problema não atinge apenas o Vitória.

“Preferiria eu estar no vestiário, pessoalmente, lamentando uma derrota que poderia ter sido justa. Não me refiro ao Vasco, uma grande equipe, de tradição, que briga pelo seu campeonato e faz um bom trabalho. Estou falando especificamente da arbitragem e é muito ruim para o futebol sentir-se prejudicado. Esse é o sentimento do Vitória e vai ser o de muitas outras equipes em outros momentos”, seguiu.

Além de Halter, o atacante Carlinhos foi expulso por reclamação após o apito final. Com esses desfalques, o Vitória volta a campo no clássico contra o Bahia, no próximo dia 16, uma quinta-feira, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.