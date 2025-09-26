Brasil enfrenta a Itália em amistoso feminino antes da Copa 2027

A Seleção Brasileira Feminina de Arthur Elias terá dois grandes testes contra Inglaterra e Itália na Data FIFA de outubro, encarando semifinais da Euro na preparação para a Copa de 2027. - Foto: Thaís Magalhães/CBF

A Seleção Brasileira Feminina seguirá em ritmo intenso de preparação para a Copa do Mundo de 2027 com dois amistosos de alto nível na penúltima Data FIFA do ano. O primeiro confronto será contra a Inglaterra, no dia 25 de outubro, em Manchester, e o segundo, diante da Itália, acontecerá no dia 28, no Estádio Ennio Tardini, em Parma, às 13h15.

Ambas as adversárias são semifinalistas da última Eurocopa Feminina: a Inglaterra, campeã da competição, superou a Itália por 2 a 1 na decisão, enquanto as italianas ocupam atualmente a 12ª posição no Ranking Mundial Feminino. O Brasil, por sua vez, aparece na sétima colocação.

O técnico Arthur Elias destacou a importância do duelo contra as italianas: "A Itália evoluiu muito e hoje está entre as melhores da Europa. Foi semifinalista da Euro, tem variações no seu sistema tático e jogadoras bastante técnicas e aguerridas. Será um confronto importante na nossa preparação até a Copa de 2027, porque elas têm um estilo de jogo diferente da maioria das seleções europeias".

O treinador também enfatizou o desafio de enfrentar a equipe italiana em seu próprio território: "Com certeza será um jogo difícil e jogar na casa delas, com a torcida italiana, vai ser importante, porque sempre tentamos impor nossa maneira de jogar, independentemente de qualquer lugar ou seleção que enfrentamos. Será um grande teste para nós e mais uma oportunidade para evoluirmos nessa data FIFA".

Estes confrontos marcam os primeiros compromissos da equipe desde a conquista da Copa América, em agosto, no Equador, e prometem ser um termômetro valioso para avaliar o desempenho da Amarelinha em confrontos contra seleções europeias de alto nível.