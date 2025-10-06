Menu
HOME > ESPORTES
RANKING

Top times mais prejudicados pelo VAR; veja posição de Bahia e Vitória

Os clubes baianos aparecem entre os clubes menos favorecidos pelo árbitro de vídeo

Marina Branco

Por Marina Branco

06/10/2025 - 19:32 h | Atualizada em 06/10/2025 - 20:34
Árbitro checando o VAR
Árbitro checando o VAR -

Desde que foi implementado, o árbitro de vídeo, famoso VAR, nunca deixou de ser questionado no futebol brasileiro. No Campeonato Brasileiro, então, as alegações de injustiças e favoritismo sempre marcam presença, com a tecnologia atuando em todas as partidas.

De acordo com o ranking da Data ESPN baseado nos lances que tiveram revisão de campo após comunicação do VAR, Bahia e Vitória aparecem entre os clubes mais prejudicados da Série A, marcando uma relação complicada entre os dois times baianos e o árbitro de vídeo.

Leia Também:

Bahia vê chance de classificação à Libertadores disparar após triunfo
Gilberto é mais um desfalque do Bahia no clássico contra o Vitória
Ataque do Vitória em jogos fora de casa cresce com Jair Ventura; veja
Executivo aponta Vitória "prejudicado pela arbitragem" contra o Vasco

Na organização por saldo decisões a favor e contra, o Bahia ocupa a 16ª posição, com nove decisões a favor e treze contra, acumulando um saldo negativo de -4. Já o Vitória surge logo acima, em 11º lugar, com quatro decisões favoráveis e seis contrárias, o que resulta em saldo -2.

No caso tricolor, o número de revisões é um dos mais altos da Série A. São 22 lances checados com intervenção direta do VAR, o que coloca o Bahia entre os clubes mais envolvidos em decisões do tipo. A equipe figura ao lado de Corinthians, Atlético-MG e outros como uma das mais impactadas negativamente pelo saldo.

Quem mais e menos se beneficia

Entre o topo e o final da tabela, aparecem todos os clubes da Série A, igualmente organizados por saldo. O Internacional lidera o ranking, com 15 decisões do VAR a favor e seis contra, acumulando o maior saldo positivo do campeonato: +9.

O Vasco aparece em segundo lugar, com dez revisões favoráveis e três desfavoráveis, resultando em saldo +7. Já o Botafogo teve onze decisões a favor e seis contra, fechando com saldo +5.

O São Paulo contabiliza oito lances a favor e quatro contra, garantindo saldo +4. O Palmeiras registra sete revisões favoráveis e três contrárias, também com saldo +4, e o Bragantino soma seis a favor e duas contra, com saldo +4 como os outros dois.

O Mirassol aparece no meio da tabela com dez decisões a favor e oito contra, totalizando saldo +2. O Cruzeiro teve quatro lances favoráveis e dois desfavoráveis, fechando com saldo +2.

O Fluminense contabiliza seis revisões a favor e cinco contra, com saldo +1, mesmo do Flamengo, que aparece com cinco decisões a favor e quatro contra. Na segunda metade da tabela, chega o Vitória, que registra quatro revisões favoráveis e seis desfavoráveis, ficando com saldo negativo de -2.

O mesmo saldo aparece com o Fortaleza, que tem seis a favor e oito contra, também com -2. Com -3, aparece o Santos, com cinco decisões a favor e oito contra.

O Atlético-MG registra sete lances favoráveis e onze contrários, com saldo -4, mesmo de Grêmio, com oito revisões a favor e doze contra, e Bahia, com nove decisões favoráveis e 13 contra.

O mesmo saldo aparece ainda para Corinthians, com dez a favor e 14 contra. Logo abaixo, vem o Ceará, que teve somente uma favorável frente a seis contra, com saldo -5.

Fechando a tabela, chegam Juventude, que registra sete decisões a favor e 12 contra, também com saldo -5, e Sport, o mais prejudicado com três revisões favoráveis, nove contrárias e saldo negativo de -6.

Veja o ranking:

  1. Internacional - 15 a favor, 6 contra, saldo +9
  2. Vasco - 10 a favor, 3 contra, saldo +7
  3. Botafogo - 11 a favor, 6 contra, saldo +5
  4. São Paulo - 8 a favor, 4 contra, saldo +4
  5. Palmeiras - 7 a favor, 3 contra, saldo +4
  6. Bragantino - 6 a favor, 2 contra, saldo +4
  7. Mirassol - 10 a favor, 8 contra, saldo +2
  8. Cruzeiro - 4 a favor, 2 contra, saldo +2
  9. Fluminense - 6 a favor, 5 contra, saldo +1
  10. Flamengo - 5 a favor, 4 contra, saldo +1
  11. Vitória - 4 a favor, 6 contra, saldo -2
  12. Fortaleza - 6 a favor, 8 contra, saldo -2
  13. Santos - 5 a favor, 8 contra, saldo -3
  14. Atlético-MG - 7 a favor, 11 contra, saldo -4
  15. Grêmio - 8 a favor, 12 contra, saldo -4
  16. Bahia - 9 a favor, 13 contra, saldo -4
  17. Corinthians - 10 a favor, 14 contra, saldo -4
  18. Ceará - 1 a favor, 6 contra, saldo -5
  19. Juventude - 7 a favor, 12 contra, saldo -5
  20. Sport - 3 a favor, 9 contra, saldo -6

