PROBLEMAS NA LATERAL
Gilberto é mais um desfalque do Bahia no clássico contra o Vitória
Lateral Gilberto recebeu 3º amarelo contra o Flamengo
Por Téo Mazzoni
O Bahia venceu o Flamengo, pôs fim a um tabu incômodo e se aproximou do G-4 do Campeonato Brasileiro, mas a partida deste domingo, 5, trouxe também notícias menos positivas para a torcida tricolor. Além de Willian José, o lateral-direito Gilberto recebeu seu terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática na 28ª rodada da competição.
Dessa forma, Gilberto será mais um desfalque do Bahia para o clássico contra o Vitória, marcado para quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, após a pausa da Data Fifa. Apesar da ausência do lateral-direito, o técnico Rogério Ceni não terá dificuldades para substituí-lo, já que contará com o retorno de Santiago Arias para o duelo.
O colombiano ficou de fora da partida contra o Flamengo, também por suspensão automática, mas está liberado para enfrentar o Vitória. Vale destacar que Arias corria o risco de não disputar o Ba-Vi caso fosse convocado para a Seleção Colombiana, mas acabou ficando de fora da lista de convocados.
