PROBLEMAS NA LATERAL

Gilberto é mais um desfalque do Bahia no clássico contra o Vitória

Lateral Gilberto recebeu 3º amarelo contra o Flamengo

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

06/10/2025 - 11:50 h
O Bahia tem o desfalque de Gilberto (suspenso) para o Ba-Vi, mas Rogério Ceni ganha o retorno de Santiago Arias, que está à disposição para o clássico no Barradão.
O Bahia venceu o Flamengo, pôs fim a um tabu incômodo e se aproximou do G-4 do Campeonato Brasileiro, mas a partida deste domingo, 5, trouxe também notícias menos positivas para a torcida tricolor. Além de Willian José, o lateral-direito Gilberto recebeu seu terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática na 28ª rodada da competição.

Dessa forma, Gilberto será mais um desfalque do Bahia para o clássico contra o Vitória, marcado para quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, após a pausa da Data Fifa. Apesar da ausência do lateral-direito, o técnico Rogério Ceni não terá dificuldades para substituí-lo, já que contará com o retorno de Santiago Arias para o duelo.

Leia Também:

Arena Fonte Nova inicia troca completa do gramado após críticas
Elenco do Bahia ganha folga, mas desfalques seguem em tratamento
Meia do Flamengo critica gramado da Fonte Nova: “Pura terra”

O colombiano ficou de fora da partida contra o Flamengo, também por suspensão automática, mas está liberado para enfrentar o Vitória. Vale destacar que Arias corria o risco de não disputar o Ba-Vi caso fosse convocado para a Seleção Colombiana, mas acabou ficando de fora da lista de convocados.

