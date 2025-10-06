Gilberto é mais um desfalque do Bahia no clássico contra o Vitória

O Bahia tem o desfalque de Gilberto (suspenso) para o Ba-Vi, mas Rogério Ceni ganha o retorno de Santiago Arias, que está à disposição para o clássico no Barradão. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia venceu o Flamengo, pôs fim a um tabu incômodo e se aproximou do G-4 do Campeonato Brasileiro, mas a partida deste domingo, 5, trouxe também notícias menos positivas para a torcida tricolor. Além de Willian José, o lateral-direito Gilberto recebeu seu terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática na 28ª rodada da competição.

Dessa forma, Gilberto será mais um desfalque do Bahia para o clássico contra o Vitória, marcado para quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, após a pausa da Data Fifa. Apesar da ausência do lateral-direito, o técnico Rogério Ceni não terá dificuldades para substituí-lo, já que contará com o retorno de Santiago Arias para o duelo.

O colombiano ficou de fora da partida contra o Flamengo, também por suspensão automática, mas está liberado para enfrentar o Vitória. Vale destacar que Arias corria o risco de não disputar o Ba-Vi caso fosse convocado para a Seleção Colombiana, mas acabou ficando de fora da lista de convocados.