Arena Fonte Nova inicia troca completa do gramado após críticas

O gramado da Arena Fonte Nova passará por reforma completa na Data Fifa, usando a grama Bermuda Celebration - Foto: Ana Paula Santos/Arena Fonte Nova

A Arena Fonte Nova passará por uma reforma completa no gramado durante o período da Data Fifa. Após receber críticas contundentes nas duas últimas partidas do Bahia — contra Palmeiras e Flamengo —, o campo começará a ser trocado a partir desta segunda-feira, 6, conforme informado pela assessoria da Arena.

De acordo com a nota divulgada, a decisão foi tomada em conjunto com a Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do gramado, devido às recentes alterações na coloração do campo — aspecto que foi destacado pelo árbitro Anderson Daronco, que afirmou ter sido usada para “cobrir suas imperfeições”.

A nova grama será do tipo Bermuda Celebration, já utilizada na Arena desde 2013 e presente nos principais estádios do Brasil. O fornecimento ficará a cargo da empresa Itograss, com participação das equipes da Arena Fonte Nova, Greenleaf e Itograss na operação. Para o transporte da grama, serão utilizadas 20 carretas e quatro caminhões truck.

A substituição será dividida em três etapas principais: remoção, preparo da base e instalação. Na primeira fase, o gramado existente será retirado com o uso do equipamento Fraze Mower, que funciona como uma lâmina de corte capaz de remover folhas, raízes, estolões e rizomas de forma precisa e rápida, preparando a base do solo para receber a nova grama.

“Realizamos manutenções e avaliações contínuas de todo o nosso equipamento. Por isso, decidimos realizar a troca, com expertise e tecnologia, para assegurar o melhor desempenho de todos os índices de performance do gramado", destacou o presidente da Arena Fonte Nova, Alexandre Gonzaga.