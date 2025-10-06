Menu
HOME > ESPORTES
CHANCES MATEMÁTICAS

Bahia vê chance de classificação à Libertadores disparar após triunfo

Após vitória sobre o Flamengo, Bahia tem mais de 80% de chance de ir à Libertadores de 2026

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

06/10/2025 - 13:56 h
A vitória do Bahia sobre o Flamengo fez as chances de Libertadores dispararem para 82,4% (UFMG)
A vitória do Bahia sobre o Flamengo fez as chances de Libertadores dispararem para 82,4% (UFMG) -

Após o triunfo sobre o Flamengo neste domingo, 5, o Bahia viu suas chances de classificação à Libertadores dispararem. Em duelo realizado na Arena Fonte Nova, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço superou as adversidades, encerrou um longo jejum e atingiu mais de 80% de probabilidade de garantir vaga na “Glória Eterna”.

Com a vitória por 1 a 0, o Bahia chegou aos 43 pontos e encostou no G-4 — tem a mesma pontuação do Botafogo, atual quarto colocado, mas leva desvantagem no saldo de gols. Segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time comandado por Rogério Ceni alcançou aproximadamente 82,4% de chances de classificação para a Libertadores de 2026.

Atualmente, o Esquadrão registra 55,13% de aproveitamento nas 26 rodadas disputadas do Brasileirão de 2025. Caso mantenha esse desempenho nas 12 partidas restantes, somaria cerca de 62 pontos, número que, de acordo com as estatísticas da UFMG, representa 99,8% de probabilidade de conquistar uma vaga na próxima edição do torneio continental.

Mais vivo do que nunca na disputa pela parte de cima da tabela, o técnico Rogério Ceni destacou, em entrevista coletiva após o triunfo, a importância do resultado para o cumprimento da meta traçada por ele para a competição.

Com 43 pontos voltamos à briga pelo G-4
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Tags:

Bahia Brasileirão flamengo g-4 libertadores Rogério Ceni ufmg

