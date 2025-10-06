MRº TABU!
Ceni chega a sete tabus quebrados no Bahia e lista ainda pode aumentar
Treinador quebrou mais um paradigma no comando do Tricolor nesta temporada
Por Lucas Vilas Boas
O técnico Rogério Ceni ampliou a lista de tabus quebrados no comando do Bahia neste domingo, 5, ao vencer o Flamengo pela primeira vez como treinador. O comandante já quebrou sete paradigmas desde que chegou ao Tricolor, em setembro de 2023, e deu fim a estatísticas que atormentaram o Esquadrão por muitos anos.
Em 16 partidas disputadas contra o clube carioca (por Cruzeiro, Fortaleza e Bahia), Ceni havia sido derrotado em todas elas. O feito conquistado na Arena Fonte Nova, com gol de Willian José, apenas reforça a lista de sequência negativas que, aos poucos, vem sendo reduzida.
O jejum contra o Flamengo, inclusive, foi o quarto quebrado pelo técnico somente nesta temporada.
Tabus quebrados por Rogério Ceni no Bahia em 2025
- Primeiro triunfo da história do Esquadrão no Allianz Parque, contra o Palmeiras;
- Primeiro triunfo do bahia fora do território brasileiro na Libertadores;
- Venceu o São Paulo como técnico pela primeira vez na Carreira;
- Venceu o Flamengo como técnico pela primeira vez na Carreira;

Na mesma medida em que a lista poderia ser ainda maior em meio às eliminações na Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, Rogério Ceni pode quebrar ainda mais tabus em 2025. O Bahia, por exemplo, nunca terminou no G-6 da Série A nos pontos corridos ou venceu o Internacional no Beira-Rio pelo Brasileirão — marcas que podem ser alcançadas ainda neste ano.
Veja os tabus encerrados por Ceni no Bahia
- Comandou o primeiro triunfo do Bahia na Neo Química Arena;
- Comandou a melhor campanha do Bahia na história dos pontos corridos;
- Comandou a primeira vitória do Bahia fora do Brasil pela Libertadores;
- Comandou o primeiro triunfo do Bahia no Allianz Parque;
- Quebrou o tabu de nunca ter vencido o São Paulo como técnico;
- Comandou a primeira vitória do Bahia fora de casa contra o Bragantino
- Quebrou o tabu de nunca ter vencido o Flamengo como técnico.
