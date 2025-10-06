Ceni chega a sete tabus quebrados no Bahia e lista ainda pode aumentar

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni ampliou a lista de tabus quebrados no comando do Bahia neste domingo, 5, ao vencer o Flamengo pela primeira vez como treinador. O comandante já quebrou sete paradigmas desde que chegou ao Tricolor, em setembro de 2023, e deu fim a estatísticas que atormentaram o Esquadrão por muitos anos.

Em 16 partidas disputadas contra o clube carioca (por Cruzeiro, Fortaleza e Bahia), Ceni havia sido derrotado em todas elas. O feito conquistado na Arena Fonte Nova, com gol de Willian José, apenas reforça a lista de sequência negativas que, aos poucos, vem sendo reduzida.

O jejum contra o Flamengo, inclusive, foi o quarto quebrado pelo técnico somente nesta temporada.

Tabus quebrados por Rogério Ceni no Bahia em 2025

Primeiro triunfo da história do Esquadrão no Allianz Parque, contra o Palmeiras;

Primeiro triunfo do bahia fora do território brasileiro na Libertadores;

Venceu o São Paulo como técnico pela primeira vez na Carreira;

Venceu o Flamengo como técnico pela primeira vez na Carreira;

Na mesma medida em que a lista poderia ser ainda maior em meio às eliminações na Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, Rogério Ceni pode quebrar ainda mais tabus em 2025. O Bahia, por exemplo, nunca terminou no G-6 da Série A nos pontos corridos ou venceu o Internacional no Beira-Rio pelo Brasileirão — marcas que podem ser alcançadas ainda neste ano.

Veja os tabus encerrados por Ceni no Bahia