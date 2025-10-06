Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MRº TABU!

Ceni chega a sete tabus quebrados no Bahia e lista ainda pode aumentar

Treinador quebrou mais um paradigma no comando do Tricolor nesta temporada

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

06/10/2025 - 20:49 h | Atualizada em 07/10/2025 - 10:00
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Rogério Ceni, técnico do Bahia -

O técnico Rogério Ceni ampliou a lista de tabus quebrados no comando do Bahia neste domingo, 5, ao vencer o Flamengo pela primeira vez como treinador. O comandante já quebrou sete paradigmas desde que chegou ao Tricolor, em setembro de 2023, e deu fim a estatísticas que atormentaram o Esquadrão por muitos anos.

Em 16 partidas disputadas contra o clube carioca (por Cruzeiro, Fortaleza e Bahia), Ceni havia sido derrotado em todas elas. O feito conquistado na Arena Fonte Nova, com gol de Willian José, apenas reforça a lista de sequência negativas que, aos poucos, vem sendo reduzida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O jejum contra o Flamengo, inclusive, foi o quarto quebrado pelo técnico somente nesta temporada.

Tabus quebrados por Rogério Ceni no Bahia em 2025

  • Primeiro triunfo da história do Esquadrão no Allianz Parque, contra o Palmeiras;
  • Primeiro triunfo do bahia fora do território brasileiro na Libertadores;
  • Venceu o São Paulo como técnico pela primeira vez na Carreira;
  • Venceu o Flamengo como técnico pela primeira vez na Carreira;

Leia Também:

Top times mais prejudicados pelo VAR; veja posição de Bahia e Vitória
FBF divulga tabela das quartas de final do Baianão Feminino; confira
Entenda como Everton Ribeiro continuou jogando mesmo com câncer

Na mesma medida em que a lista poderia ser ainda maior em meio às eliminações na Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, Rogério Ceni pode quebrar ainda mais tabus em 2025. O Bahia, por exemplo, nunca terminou no G-6 da Série A nos pontos corridos ou venceu o Internacional no Beira-Rio pelo Brasileirão — marcas que podem ser alcançadas ainda neste ano.

Veja os tabus encerrados por Ceni no Bahia

  • Comandou o primeiro triunfo do Bahia na Neo Química Arena;
  • Comandou a melhor campanha do Bahia na história dos pontos corridos;
  • Comandou a primeira vitória do Bahia fora do Brasil pela Libertadores;
  • Comandou o primeiro triunfo do Bahia no Allianz Parque;
  • Quebrou o tabu de nunca ter vencido o São Paulo como técnico;
  • Comandou a primeira vitória do Bahia fora de casa contra o Bragantino
  • Quebrou o tabu de nunca ter vencido o Flamengo como técnico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia bahia x flamengo Brasileirão Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x