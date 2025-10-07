ENTENDA O EVENTO
Trump comemora aniversário com evento do UFC na Casa Branca
Evento inédito de MMA é agendado para 14 de junho, dia em que o presidente dos EUA completa 80 anos
Por Redação
A Casa Branca será palco de um evento inédito em 2026. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou no último domingo, 5, que o local sediará uma luta do Ultimate Fighting Championship (UFC) no dia 14 de junho — data em que ele completará 80 anos.
“Em 14 de junho do próximo ano, teremos uma grande luta de UFC na Casa Branca”, declarou o presidente durante discurso a marinheiros na base naval de Norfolk, na Virgínia.
A data escolhida chama atenção por coincidir com o aniversário de Trump. No ano anterior, em 2025, o mandatário havia celebrado seus 79 anos com um desfile militar. A confirmação do evento também reforça a informação antecipada em agosto pelo presidente do UFC, Dana White, que havia revelado planos para realizar uma luta na residência oficial. Inicialmente, a data prevista era 4 de julho, feriado em que os Estados Unidos celebrarão 250 anos de independência.
Conhecido por seu entusiasmo pelas artes marciais mistas, Trump é presença frequente em eventos do UFC e mantém uma relação próxima com Dana White. O presidente norte-americano já foi visto diversas vezes acompanhando os combates dentro do “Octógono”, a icônica estrutura cercada por grades metálicas que simboliza o esporte.
A realização de uma luta do UFC na Casa Branca marcará um momento sem precedentes na história norte-americana, unindo o mundo da política ao universo das artes marciais em um cenário simbólico e de alta visibilidade global.
