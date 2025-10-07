Menu
HOME > ESPORTES
ENTENDA O EVENTO

Trump comemora aniversário com evento do UFC na Casa Branca

Evento inédito de MMA é agendado para 14 de junho, dia em que o presidente dos EUA completa 80 anos

Redação

Por Redação

07/10/2025 - 7:45 h
WASHINGTON, DC - OCTOBER 06: U.S. President Donald Trump speaks in the Oval Office at the White House on October 06, 2025 in Washington, DC. Trump and other cabinet secretaries spoke on an executive order that will increase the development and production of Alaska's natural resources. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
WASHINGTON, DC - OCTOBER 06: U.S. President Donald Trump speaks in the Oval Office at the White House on October 06, 2025 in Washington, DC. Trump and other cabinet secretaries spoke on an executive order that will increase the development and production of Alaska's natural resources. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Casa Branca será palco de um evento inédito em 2026. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou no último domingo, 5, que o local sediará uma luta do Ultimate Fighting Championship (UFC) no dia 14 de junho — data em que ele completará 80 anos.

“Em 14 de junho do próximo ano, teremos uma grande luta de UFC na Casa Branca”, declarou o presidente durante discurso a marinheiros na base naval de Norfolk, na Virgínia.

A data escolhida chama atenção por coincidir com o aniversário de Trump. No ano anterior, em 2025, o mandatário havia celebrado seus 79 anos com um desfile militar. A confirmação do evento também reforça a informação antecipada em agosto pelo presidente do UFC, Dana White, que havia revelado planos para realizar uma luta na residência oficial. Inicialmente, a data prevista era 4 de julho, feriado em que os Estados Unidos celebrarão 250 anos de independência.

Leia Também:

Rodrygo exalta Ancelotti e celebra volta à Seleção: “Melhor versão"
Rogério Ceni defende uso de atletas da base: "Prefiro jovens"
Em lágrimas, Popó anuncia aposentadoria do boxe após confusão

Conhecido por seu entusiasmo pelas artes marciais mistas, Trump é presença frequente em eventos do UFC e mantém uma relação próxima com Dana White. O presidente norte-americano já foi visto diversas vezes acompanhando os combates dentro do “Octógono”, a icônica estrutura cercada por grades metálicas que simboliza o esporte.

A realização de uma luta do UFC na Casa Branca marcará um momento sem precedentes na história norte-americana, unindo o mundo da política ao universo das artes marciais em um cenário simbólico e de alta visibilidade global.

Tags:

Casa Branca Donald Trump MMA UFC

x