Vini Jr foi influenciado a pedir desculpas a Virginia; entenda

Vini Jr estava vivendo um romance com Virginia - Foto: Reprodução | Instagram

Engana-se quem pensa que a ideia de publicar um texto de retratação com Virginia Fonseca surgiu de Vini Jr. Apesar das palavras terem sido escritas e postadas pelo craque do Real Madrid, a atitude foi motivada por outra pessoa.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, o post foi feito por incentivo da mãe do atleta, Fernanda Cristina. O jogador conversou com a genitora sobre a crise de imagem que estava vivendo após a exposição e repercussão negativa do caso.

Após uma longa conversa, Fernanda decidiu que o melhor a se fazer era pedir desculpas publicamente à moça, que construiu um laço afetivo com a família de Vini no último mês, já que ficou hospedada na casa dele algumas vezes.

Vale lembrar que a mãe de Vini chegou até a posar com Margareth Serrão, mãe de Virginia, durante a estadia delas na casa do atleta no Rio de Janeiro. O irmão do jogador da seleção brasileira também compartilhou registros com as filhas da famosa: Maria Alice e Maria Flor.

Possível reconciliação

Leo Dias também revelou que Vini Jr está focado em reconquistar o amor de Virginia Fonseca. O atleta foi bloqueado por ela no WhatsApp durante a confusão e tem buscado contato em outras redes sociais.

Rumores recentes também apontam que Vinicius dedicou o gol que fez durante o jogo da seleção para a loira, pois usou uma das músicas favoritas dela como trilha sonora ao publicar a cena em seu perfil do Instagram.

Internautas também desconfiam que ele seja o remetente do buquê de flores recebido por ela, que compartilhou uma foto do presente e do bilhete nas redes sociais, sem mostrar o que estava escrito.