POLÊMICA

Modelo expõe mensagens de homens famosos após caso com Vini Jr

Day Magalhães afirma que recebe investidas diárias de homens casados e revela ligações de figuras públicas

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

11/10/2025 - 15:33 h
Day Magalhães disse que seu foco continua em sua carreira
A designer e modelo Day Magalhães voltou a causar polêmica ao revelar detalhes de sua vida pessoal durante entrevista ao programa BacciNotícias, nesta sexta-feira, 10.

Conhecida nacionalmente após expor mensagens íntimas trocadas com o jogador Vini Jr. — enquanto ele ainda se relacionava com Virginia Fonseca —, Day afirmou que o caso repercutiu de forma inesperada e trouxe consequências diretas para sua rotina.

“Mesmo com a minha página tendo poucos seguidores, muitos famosos acabam me mandando mensagens. Meu telefone não para de tocar, após a história com Vini Jr. Muita gente me ligando com medo de ser exposta”, relatou.

Segundo a modelo, o assédio aumentou significativamente desde a repercussão do caso. A quantidade de mensagens privadas e ligações disparou, principalmente de homens casados e figuras públicas tentando marcar encontros.

“Tenho mensagens de vários famosos, tanto na política quanto nas redes sociais. Homens casados que me enviam mensagens privadas querendo ficar comigo. Sou solteira, recebo mensagens de pessoas conhecidas nacional e internacionalmente”, afirmou.

Day ainda destacou que, apesar da insistência de algumas personalidades e do receio de exposição por parte delas, seu foco continua sendo sua carreira. Ela garante que não pretende expor ninguém.

