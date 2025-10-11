Thais Carla abandona profissão de vez após perder mais de 70 kg

Thais Carla comentou sobre nova fase - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Thais Carla está vivendo um dos momentos mais marcantes e transformadores de sua trajetória. Após passar por uma cirurgia bariátrica e perder mais de 70 kg, a artista decidiu expandir seus horizontes profissionais e está investindo pesado em uma nova área: a atuação.

A decisão marca uma nova fase para Thais, que optou por abandonar, ao menos temporariamente, a dedicação integral ao trabalho anterior para se dedicar aos palcos e telas.

Em entrevista à revista Marie Claire, Thais Carla revelou que se matriculou na prestigiada Escola de Atores Wolf Maya, em São Paulo, onde está cursando uma formação completa.

Apesar da surpresa para o público, o interesse pela arte não é recente; a influenciadora já possui experiência prévia, tendo estudado musical e feito aulas de teatro anteriormente.

Famosa revela novo momento

Thais Carla revelou que a intensa mudança física funcionou como um verdadeiro divisor de águas em sua vida, trazendo profundas reflexões sobre sua identidade e essência.

"No primeiro mês foi muito assustador pra mim, não vou mentir. Porque você fica naquela incerteza: quem é você? Será que estou perdendo a minha essência? Mas não, descobri que tenho ainda mais para dar para as pessoas", afirmou.

Segundo a influenciadora, esse processo de redescoberta foi determinante para despertar novos sonhos e ambições. "Esse brilho estava aqui dentro e eu precisava expandir. Estou vivendo uma fase que me surpreende todo dia", disse.

Ao comentar sobre o futuro, Thais Carla desabafou: "Entendi que nós somos seres em mutação na vida inteira. A gente contou uma história linda daquela Thais e, agora, chegou a hora de mostrar o outro lado da Thais Carla".