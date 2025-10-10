Influenciadora baiana pede chance para trabalhar como atriz

Thais Carla - Foto: ~Reprodução | Instagram

A influenciadora baiana Thaís Carla é conhecida por seus conteúdos sobre estética e saúde, mas agora está em busca de novos hobbies. Recentemente, ela começou a estudar na Escola de Atores Wolf Maya, em São Paulo, onde concluiu uma formação completa com aulas de dança, teatro, música, cinema e TV.

Em conversa com a revista Marie Claire, Thaís contou sobre os resultados das aulas: “Fiquei muito surpresa com a minha desenvoltura”, revelou.

A dançarina, que acumula cerca de 3,8 milhões de seguidores nas redes sociais, compartilha com o público o processo de emagrecimento, iniciado há quatro meses, após uma cirurgia bariátrica. Ela contou que o início das aulas foi desafiador.

“No primeiro mês foi muito assustador pra mim, não vou mentir. Porque você fica naquela incerteza: quem é você? Será que estou perdendo a minha essência?”, contou.

Com o tempo, porém, ela percebeu que o processo trouxe autodescoberta: “Mas não, realmente descobri que tenho ainda mais para dar às pessoas. Esse brilho estava aqui dentro e eu precisava expandir. Estou vivendo uma fase que me surpreende todos os dias”.

Nas redes sociais, Thaís compartilhou o encerramento do curso e refletiu sobre o aprendizado.“Foram dias intensos. Ri, chorei, me senti vulnerável… mas também forte, viva e inteira", escreveu.

Ela ainda agradeceu à escola e aos colegas pela experiência: “Sou muito grata à escola, aos professores e a cada colega de cena que me acolheu com tanto respeito e carinho. Me senti em casa. Esse curso foi só o início de uma nova fase. E eu tô pronta.”