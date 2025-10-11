Ex-bailarina do Faustão é esfaqueada pela mãe e pede ajuda na web

Ex-bailarina do Faustão pediu ajuda nas redes - Foto: Reprodução

A ex-bailarina do Faustão, Pablinny Faleiro Pedersoli, foi até às redes sociais pedir ajuda na internet após ser esfaqueada pela própria mãe, em Minas Gerais. O ataque aconteceu no último dia 1º de outubro e deixou a dançarina com um corte no rosto, que precisou de três pontos.

Pablinny registrou o caso na polícia e conseguiu uma medida protetiva na Justiça na noite da última quinta-feira, 9.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria da empresária, a agressora, de 65 anos, foi retirada de casa e está sendo acompanhada pelas autoridades de saúde do município de Lambari (MG). O objetivo é que a mãe de Pablinny receba tratamento médico especializado.

A ex-bailarina, que já havia relatado um histórico de violência doméstica por parte de um ex-marido, contou que vinha enfrentando uma convivência difícil com a mãe antes do episódio de agressão.

Ajuda financeira

Em meio ao trauma e ao processo judicial, Pablinny decidiu recorrer às redes sociais para agradecer o apoio dos fãs e também pedir ajuda financeira. "Agradeço ao apoio e acolhimento de todos. E acho que tudo na vida é uma troca", afirmou.

A empresária, no entanto, explicou que prefere que a ajuda aconteça por meio de compras em sua loja, oferecendo descontos especiais para quem quiser contribuir: "Para todos que forem ajudar, eu gostaria que a ajuda fosse comprando na loja. Me chamem no privado e darei desconto nas peças!", escreveu.

Atualmente, Pablinny diz estar vivendo de doações, enquanto tenta se reerguer emocional e financeiramente após o ataque. Ela tem usado suas redes sociais para prestar contas das doações recebidas e reforçar o apelo por apoio. O caso continua sob investigação e, até o momento, nenhum comunicado oficial da família da agressora foi divulgado.