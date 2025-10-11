Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Ex-bailarina do Faustão é esfaqueada pela mãe e pede ajuda na web

Devido à gravidade da situação, Pablinny Faleiro precisou de medida protetiva

Redação

Por Redação

11/10/2025 - 11:26 h
Ex-bailarina do Faustão pediu ajuda nas redes
Ex-bailarina do Faustão pediu ajuda nas redes -

A ex-bailarina do Faustão, Pablinny Faleiro Pedersoli, foi até às redes sociais pedir ajuda na internet após ser esfaqueada pela própria mãe, em Minas Gerais. O ataque aconteceu no último dia 1º de outubro e deixou a dançarina com um corte no rosto, que precisou de três pontos.

Pablinny registrou o caso na polícia e conseguiu uma medida protetiva na Justiça na noite da última quinta-feira, 9.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria da empresária, a agressora, de 65 anos, foi retirada de casa e está sendo acompanhada pelas autoridades de saúde do município de Lambari (MG). O objetivo é que a mãe de Pablinny receba tratamento médico especializado.

Leia Também:

“Sucesso sem escola”: relembre mau exemplo de Zé Felipe para uma geração
Afoxé Filhos de Korin Efan promove ensaio gratuito no Centro Histórico
Grávida, suposta amante de Neymar surge com exame de DNA; entenda

A ex-bailarina, que já havia relatado um histórico de violência doméstica por parte de um ex-marido, contou que vinha enfrentando uma convivência difícil com a mãe antes do episódio de agressão.

Ajuda financeira

Em meio ao trauma e ao processo judicial, Pablinny decidiu recorrer às redes sociais para agradecer o apoio dos fãs e também pedir ajuda financeira. "Agradeço ao apoio e acolhimento de todos. E acho que tudo na vida é uma troca", afirmou.

A empresária, no entanto, explicou que prefere que a ajuda aconteça por meio de compras em sua loja, oferecendo descontos especiais para quem quiser contribuir: "Para todos que forem ajudar, eu gostaria que a ajuda fosse comprando na loja. Me chamem no privado e darei desconto nas peças!", escreveu.

Atualmente, Pablinny diz estar vivendo de doações, enquanto tenta se reerguer emocional e financeiramente após o ataque. Ela tem usado suas redes sociais para prestar contas das doações recebidas e reforçar o apelo por apoio. O caso continua sob investigação e, até o momento, nenhum comunicado oficial da família da agressora foi divulgado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ajuda faustão Notícias Pablinny Faleiro Pedersoli violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-bailarina do Faustão pediu ajuda nas redes
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Ex-bailarina do Faustão pediu ajuda nas redes
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Ex-bailarina do Faustão pediu ajuda nas redes
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Ex-bailarina do Faustão pediu ajuda nas redes
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x