Grávida, suposta amante de Neymar surge com exame de DNA; entenda

Acompanhante apareceu nervosa e explicou como o exame foi realizado - Foto: Reprodução | Redes sociais

Any Awuada, acompanhante que ganhou repercussão nacional em março ao revelar ter tido envolvimento com Neymar Jr., usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 10, para falar sobre o exame de DNA da filha que espera. Em vídeo publicado em seu perfil, Any mostrou o momento em que conferiu o resultado do teste, sem revelar a identidade do pai.

Nas imagens, a acompanhante apareceu nervosa e explicou como o exame foi realizado: “Você tira sangue normal, sabe? Eles tiraram uns tubinhos de sangue e daí, desses tubinhos, eles já têm o DNA da neném”, disse.

Ela ainda confessou estar receosa com o procedimento: “Eu confesso que não confio muito nisso, porque como que vai ter o sangue da neném no meu DNA?”, questionou.

Logo após mostrar o laudo, Any demonstrou surpresa e alívio: “Eu não preciso fazer nenhum exame cardíaco este ano, porque meu coração, depois dessa, tá maravilhoso”.

Relembre a polêmica com Neymar

A história de Any com Neymar gerou grande polêmica em março deste ano, quando ela afirmou ter tido relações íntimas com o jogador durante uma festa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo.

Segundo a acompanhante, o evento aconteceu em uma chácara da região, onde o helicóptero do atleta foi avistado. A assessoria de Neymar, porém, negou a participação dele na festa, afirmando que a aeronave é frequentemente emprestada a amigos e familiares.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, Any relatou que ela e outras mulheres foram contratadas para “entreter” Neymar e seus amigos durante o evento.

A acompanhante contou que os celulares das participantes foram confiscados e que só descobriram quem era o anfitrião ao chegarem. Além disso, descreveu que havia bebidas alcoólicas e jogos de pôquer, nos quais os homens distribuíam fichas para as mulheres.

A festa teria sido interrompida quando a esposa de um dos organizadores chegou, causando tumulto. Any defendeu sua participação, dizendo que apenas cumpriu seu trabalho.

Ela também confirmou ter se relacionado com Neymar naquela noite, junto com outra mulher, e anunciou semanas depois que estava grávida, sem revelar a paternidade da criança.