Millie Bobby Brown exibe filha adotiva pela primeira vez; veja a foto

- Foto: Reprodução| Instagram

Millie Bobby Brown, 21, compartilhou no Instagram uma sequência de fotos que resumem seu mês de outubro, e uma delas chamou atenção: pela primeira vez, a atriz mostrou a filha adotiva que teve com o marido, Jake Bongiovi, de 23 anos.

Na imagem, o casal aparece abraçado com a bebê no colo durante um passeio na atração, na Disney.

A foto captura um momento íntimo, com os dois sorrindo e trocando olhares enquanto observam a criança, cujo rosto foi parcialmente desfocado. “Meu outubro rápido”, escreveu Millie na legenda, em referência à estação do outono no hemisfério norte.

Millie e Jake anunciaram a adoção em agosto. “Neste verão, recebemos com alegria nossa doce bebê por meio da adoção. Estamos muito felizes em começar este novo e lindo capítulo da paternidade em paz e privacidade”, disse a atriz na época.

Desde então, o casal tem compartilhado poucos detalhes sobre a rotina familiar, preservando a identidade da filha. No entanto, fãs notaram aparições discretas de Millie com carrinhos de bebê e acessórios infantis em fotos recentes.

O avô da criança, Jon Bon Jovi, revelou em setembro, durante o podcast Dumb Blonde,que já conheceu a neta e está encantado com o novo papel na família.

“É incrível, muito louco, mas lindo. Eles adotaram uma menina e, claro, fomos conhecê-la. Ela imediatamente se tornou nossa neta. Entende? Nossa bebê”, disse o cantor, emocionado.

Jon também comentou que está acompanhando de perto essa nova fase do casal. “Sou aquele tipo de avô meio bobo, mas é ótimo”, brincou.