Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Millie Bobby Brown exibe filha adotiva pela primeira vez; veja a foto

A atriz compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

10/10/2025 - 18:55 h
Imagem ilustrativa da imagem Millie Bobby Brown exibe filha adotiva pela primeira vez; veja a foto
-

Millie Bobby Brown, 21, compartilhou no Instagram uma sequência de fotos que resumem seu mês de outubro, e uma delas chamou atenção: pela primeira vez, a atriz mostrou a filha adotiva que teve com o marido, Jake Bongiovi, de 23 anos.

Na imagem, o casal aparece abraçado com a bebê no colo durante um passeio na atração, na Disney.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Influenciadora baiana pede chance para trabalhar como atriz
Cantor chama Virginia Fonseca de “marmita” de Vini Jr
Jojo Todynho volta a trocar farpas com o ex: “Quem sabe, não gangrena”

A foto captura um momento íntimo, com os dois sorrindo e trocando olhares enquanto observam a criança, cujo rosto foi parcialmente desfocado. “Meu outubro rápido”, escreveu Millie na legenda, em referência à estação do outono no hemisfério norte.

Millie e Jake anunciaram a adoção em agosto. “Neste verão, recebemos com alegria nossa doce bebê por meio da adoção. Estamos muito felizes em começar este novo e lindo capítulo da paternidade em paz e privacidade”, disse a atriz na época.

Desde então, o casal tem compartilhado poucos detalhes sobre a rotina familiar, preservando a identidade da filha. No entanto, fãs notaram aparições discretas de Millie com carrinhos de bebê e acessórios infantis em fotos recentes.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

O avô da criança, Jon Bon Jovi, revelou em setembro, durante o podcast Dumb Blonde,que já conheceu a neta e está encantado com o novo papel na família.

“É incrível, muito louco, mas lindo. Eles adotaram uma menina e, claro, fomos conhecê-la. Ela imediatamente se tornou nossa neta. Entende? Nossa bebê”, disse o cantor, emocionado.

Jon também comentou que está acompanhando de perto essa nova fase do casal. “Sou aquele tipo de avô meio bobo, mas é ótimo”, brincou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Millie Bobby Millie Bobby Brown

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x