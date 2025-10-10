Menu
CULTURA
ANCESTRALIDADE

Afoxé Filhos de Korin Efan promove ensaio gratuito no Centro Histórico

Preparação para o Carnaval de 2026 com o tem 'Afoxés da Bahia: uma história de ancestralidade, fé e resistência'

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

10/10/2025 - 22:17 h
Ensaio acontece neste domingo, 12
Ensaio acontece neste domingo, 12

O Afoxé vai ecoar mais uma vez no Centro Histórico neste domingo, 12, na sede da Sociedade Cultural Filhos de Korin Efan, a partir das 16h. Esse será o terceiro ensaio gratuito do grupo, que se prepara para o Carnaval 2026 e vai levar para a Avenida o tema “Afoxés da Bahia: uma história de ancestralidade, fé e resistência”.

Para Elisângela Silva, presidente da instituição, os ensaios são uma forma de fortalecer e celebrar a cultura dos afoxés, valorizando suas profundas raízes africanas através da dança, da música e da arte.

“Esse ensaio fortalece a autoestima da nossa comunidade em um espaço onde o povo preto se sente pertencente, pois não há distinção, inclusive entre homens e mulheres”, ressalta ela.

Elisângela Silva é presidente do Korin Efan
Elisângela Silva é presidente do Korin Efan | Foto: Divulgação Korin Efan

A programação contará ainda com shows de bandas renomadas do samba de terreiro, como o grupo Oma Obá, conhecido pelo sucesso “Chama o Bombeiro [que isso aqui vai pegar fogo]”, uma parceria com a Banda Psirico. Os ritmos da percussão prometem agitar a tarde no espaço, que estará, mais uma vez, aberto para celebrar a tradição e o axé.

A decoração do espaço presta homenagem à cultura afro-brasileira e às religiões de matriz africana. Mazinho, cantor do Afoxé Filhos de Korin Efan, ressalta que o evento fortalece a ancestralidade e a cultura, tanto para baianos quanto para os turistas que visitam a sede. Além disso, o ensaio impulsiona a economia local, gerando renda para diversas famílias da região.

Dedicação, ação social e ancestralidade

O Afoxé Filhos de Korin Efan trabalha na preservação das tradições religiosas e culturais, integrando também ações sociais em sua atuação. Fundado em 2002 pelo Ogan Erenilton (in memoriam), Elemaxó da Casa de Oxumarê, e atualmente presidido por sua filha, Elisângela Silva, o grupo se consolidou como uma das principais referências culturais de matriz africana na Bahia. Muito além das ruas do Pelourinho, o Afoxé é um verdadeiro símbolo de resistência negra e de fortalecimento da comunidade.

Desde o lançamento do programa Ouro Negro, o grupo tem levado a riqueza e os sons do Ijexá aos principais circuitos do Carnaval. Reconhecido como Ponto de Cultura pela Fundação Gregório de Matos (FGM), através do programa Cultura Viva Salvador da prefeitura, o desfile do Afoxé é considerado patrimônio cultural imaterial da Bahia. Essa valorização evidencia a força, a resistência e o impacto social desses grupos, chamados de candomblés de rua, que se destacam pela musicalidade, dança, vestimenta e pela tradição de empoderamento social.

Serviço

  • O quê: Ensaio do Afoxé Filhos de Korin Efan
  • Quando: Domingo, 12 de outubro, às 16h
  • Onde: Rua do Passo, nº 26, Santo Antônio Além do Carmo – Salvador/BA
  • Convidados: Grupo Oma Obá
  • Entrada: Gratuita

