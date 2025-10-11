Menu
ENTRETENIMENTO
POLÊMICA!

Vini Jr toma atitude em relação a Virginia e reacende rumores de volta

Jogador do Real Madrid chamou atenção com gestos enigmáticos envolvendo a influenciadora

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

11/10/2025 - 16:48 h
Novela envolvendo o affair entre Vini Jr. e Virginia Fonseca ganhou mais um capítulo
Em meio aos rumores de que estaria tentando se reconciliar com Virginia Fonseca, o jogador Vini Jr. parece ter dado novos sinais de que ainda acompanha os passos da influenciadora.

O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira reagiu a uma das publicações mais recentes da ex-affair, neste sábado, 11, em que ela escreveu “Bom dia sabadão” ao exibir o abdômen trincado em uma foto que rapidamente viralizou nas redes.

Leia Também:

José Loreto é flagrado com nova affair em paraíso da Bahia; confira
Vini Jr foi influenciado a pedir desculpas a Virginia; entenda
Modelo expõe mensagens de homens famosos após caso com Vini Jr

A interação acontece logo após uma sequência de atitudes que deixaram fãs intrigados sobre o possível reconciliação entre os dois.

Flores, música e mensagens escondidas

A novela envolvendo o affair entre Vini Jr. e Virginia Fonseca ganhou mais um capítulo na sexta-feira, 10. Depois de o jogador fazer um pedido público de desculpas nas redes sociais, após ter sido exposto por mulheres enquanto ainda se relacionava com a influenciadora, Virginia publicou nos stories uma imagem de um buquê de rosas, gerando especulações de que o presente teria vindo do craque.

O arranjo veio acompanhado de um cartão com a mensagem coberta por um emoji de coração, o que aumentou o mistério. Coincidentemente, minutos antes da postagem de Virginia, Vini Jr. compartilhou uma imagem celebrando um gol pela Seleção Brasileira, durante o amistoso contra a Coreia do Sul, em que aparece mandando um beijo para a câmera.

Mas o que mais chamou atenção foi a trilha sonora escolhida pelo jogador para o post: a música “Eu Vou na Sua Casa”, de Felipe Amorim, que tem uma letra sugestiva.

“Eu vou na sua casa, bato na sua porta / Abre o portão que é o Amorim que tá aqui fora / Olha na minha cara que eu te trouxe rosas / Todas perfumadas e você é a mais cheirosa”, diz o trecho compartilhado por Vini Jr.

x