DEU RUIM!

Cantor Pablo discute com fã durante show: “Se respeita, p*rra”

O artista não se conteve durante a apresentação

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/10/2025 - 16:55 h
O artista pediu a expulsão do rapaz
-

Pablo voltou a protagonizar uma discussão cum um fã em seu show. O cantor deu um sermão em um rapaz durante a apresentação na cidade de Porto Grande, no Amapá, no 31º Festival do Abacaxi, após quase ser atingido por uma lata de bebida no palco.

“Se essa lata pega em mim agora?! Você vai sair da festa. Não tem conversa, meu amigo. Você é bangunceiro pô, cabelo branco? Cabelo branco (e) bagunçando? Se respeita, p*rra, toma vergonha na tua cara”, disparou o artista, exigindo a expulsão do homem do evento.

Visivelmente irritado, o famoso seguiu reclamando e afirmou que se o rapaz não deixasse o evento ele encerraria o show. “Tem homem pra tirar esse rapaz aqui ou não tem? Infelizmente, vou ter que sair. Ou ele sai ou eu saio”, completou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por FEIRA 24 HORAS (@feira24horas)

Apesar de ter viralizado apenas nesta semana em um perfil de notícias do Instagram, o fato aconteceu no último sábado, 4. Na web, diversos internautas comentaram sobre o fato. “Excelente atitude, Pablo”, disse uma fã do artista.

x