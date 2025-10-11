Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DOCE VINGANÇA

Mulher se vinga de forma inusitada após traição e viraliza na web

A vingança foi registrada nas redes sociais da moça

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/10/2025 - 19:57 h
A moça viralizou com o post em seu perfil do TikTok
A moça viralizou com o post em seu perfil do TikTok -

Uma mulher viralizou nas redes sociais nesta semana após compartilhar o registro de uma vingança inusitada que fez com seu ex-namorado, pouco tempo depois de descobrir que foi traída. Identificada como Rafaela Bressan, ela jogou potes de glitter por todo o carro do rapaz.

Ao todo, foram cerca de sete quilos de pó brilhante espalhado pelo veículo e apartamento do ex. “Pov: seu namorado te traiu e disse para você se vingar”, escreveu ela na legenda da publicação, que já conta com quase 2 milhões de curtidas.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
@bressanpiercing Homens sempre esperam que você pague na mesma moeda, mas você mostra como pode ser mais criativa usando 7kg de glitter #glitternocarro #traição #povhomens #fyp #fofoca ♬ Bad Reputation - Joan Jett

Em seu relato, a body piercer afirmou que não tinha intenção de quebrar nada do rapaz, mas sim dar uma lição de moral. “Quis dar trabalho, não prejuízo. Tudo o que ele tinha vinha dos pais, inclusive o carro, então não seria justo atingir outras pessoas”, disse ela em seu perfil do TikTok.

Leia Também:

Irmã de Gil do Vigor sofre acidente grave de carro
Cantor Pablo discute com fã durante show: “Se respeita, p*rra”
Vini Jr toma atitude em relação a Virginia e reacende rumores de volta

Rafaela ainda revelou como pensou na ideia da vingança. “Eu tinha visto no Instagram uma menina que tinha feito isso. Posteriormente, descobri que existe um relato semelhante em um livro”, explicou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

traição vingança vingança por traição

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A moça viralizou com o post em seu perfil do TikTok
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

A moça viralizou com o post em seu perfil do TikTok
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

A moça viralizou com o post em seu perfil do TikTok
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

A moça viralizou com o post em seu perfil do TikTok
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x