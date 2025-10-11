Mulher se vinga de forma inusitada após traição e viraliza na web

A moça viralizou com o post em seu perfil do TikTok - Foto: Ilustrativa | Freepik

Uma mulher viralizou nas redes sociais nesta semana após compartilhar o registro de uma vingança inusitada que fez com seu ex-namorado, pouco tempo depois de descobrir que foi traída. Identificada como Rafaela Bressan, ela jogou potes de glitter por todo o carro do rapaz.

Ao todo, foram cerca de sete quilos de pó brilhante espalhado pelo veículo e apartamento do ex. “Pov: seu namorado te traiu e disse para você se vingar”, escreveu ela na legenda da publicação, que já conta com quase 2 milhões de curtidas.

Em seu relato, a body piercer afirmou que não tinha intenção de quebrar nada do rapaz, mas sim dar uma lição de moral. “Quis dar trabalho, não prejuízo. Tudo o que ele tinha vinha dos pais, inclusive o carro, então não seria justo atingir outras pessoas”, disse ela em seu perfil do TikTok.

Rafaela ainda revelou como pensou na ideia da vingança. “Eu tinha visto no Instagram uma menina que tinha feito isso. Posteriormente, descobri que existe um relato semelhante em um livro”, explicou.