CONTOU TUDO!

Rapper Hungria faz desabafo após intoxicação por metanol

O artista retornou aos palcos após receber alta médica

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/10/2025 - 21:20 h
Hungria estava internado para tratar a intoxicação
Hungria estava internado para tratar a intoxicação

Hungria usou suas redes sociais para desabafar sobre sua recuperação após a intoxicação por metanol. O rapper voltou aos palcos neste sábado, 11, e celebrou a conquista com os fãs e amigos.

“Tô de volta! Ao contrário do que muitos diziam, tô firme, sem sequela, mais forte e com ainda mais sabedoria. Primeiramente, agradeço a Deus, por me dar mais uma chance, por me levantar quando tudo parecia desabar. Agradeço também à minha família, aos fãs e amigos que nunca deixaram de acreditar em mim”, escreveu ele na legenda da publicação.

“Deus é poderoso pra mudar qualquer cenário, e eu sou prova viva disso. Ele me deu força, me deu paz e me colocou de pé novamente, mais preparado, mais consciente e mais grato. Podem anotar aí: tô de volta, fortão, com a fé renovada e o coração cheio de propósito”, completou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Hungria (@hungria_oficial)

Alerta

No vídeo, o famoso aproveitou para alertar o público sobre os perigos da substância, que foi ingerida por ele durante o consumo de uma bebida alcoólica adulterada, comprada em um depósito.

Leia Também:

Ex-BBB lança perfume para o público gay: “Para atrair o seu passivo”
Mulher se vinga de forma inusitada após traição e viraliza na web
Irmã de Gil do Vigor sofre acidente grave de carro

“Ontem fiz meu primeiro show, um pouco inseguro, mas deu tudo certo. Aquele leito de hospital me fez pensar tanta coisa. Primeira coisa que pensei foi ‘quem é que vai cuidar da minha família?’. A segunda foi: esse rolê não pode acabar desse jeito, não faz sentido nenhum acabar assim”, disparou.

“Estou aqui pra falar da lição mais incrível que aprendi: entendi que quando a gente nasce, recebe um convite escrito ‘bem-vindo à vida’. E esse é o presente mais incrível que alguém poderia receber”, concluiu.

x