CONTOU TUDO!
Rapper Hungria faz desabafo após intoxicação por metanol
O artista retornou aos palcos após receber alta médica
Por Franciely Gomes
Hungria usou suas redes sociais para desabafar sobre sua recuperação após a intoxicação por metanol. O rapper voltou aos palcos neste sábado, 11, e celebrou a conquista com os fãs e amigos.
“Tô de volta! Ao contrário do que muitos diziam, tô firme, sem sequela, mais forte e com ainda mais sabedoria. Primeiramente, agradeço a Deus, por me dar mais uma chance, por me levantar quando tudo parecia desabar. Agradeço também à minha família, aos fãs e amigos que nunca deixaram de acreditar em mim”, escreveu ele na legenda da publicação.
“Deus é poderoso pra mudar qualquer cenário, e eu sou prova viva disso. Ele me deu força, me deu paz e me colocou de pé novamente, mais preparado, mais consciente e mais grato. Podem anotar aí: tô de volta, fortão, com a fé renovada e o coração cheio de propósito”, completou.
Alerta
No vídeo, o famoso aproveitou para alertar o público sobre os perigos da substância, que foi ingerida por ele durante o consumo de uma bebida alcoólica adulterada, comprada em um depósito.
Leia Também:
“Ontem fiz meu primeiro show, um pouco inseguro, mas deu tudo certo. Aquele leito de hospital me fez pensar tanta coisa. Primeira coisa que pensei foi ‘quem é que vai cuidar da minha família?’. A segunda foi: esse rolê não pode acabar desse jeito, não faz sentido nenhum acabar assim”, disparou.
“Estou aqui pra falar da lição mais incrível que aprendi: entendi que quando a gente nasce, recebe um convite escrito ‘bem-vindo à vida’. E esse é o presente mais incrível que alguém poderia receber”, concluiu.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes