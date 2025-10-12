POLÍCIA
Ex-marido mata enfermeira asfixiada na frente do filho de 2 anos
Suspeito teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento
Por Redação
A enfermeira Ketyni Maria Gomes da Silva foi assassinada no último sábado, 11, em Maceió (AL). O crime ocorreu dentro da casa da vítima, localizada no bairro São Jorge. O principal suspeito é o ex-marido de Ketyni, Jeferson, de 26 anos, que, segundo as investigações, não aceitava o fim do relacionamento.
O casal tinha dois filhos. Um deles, de apenas dois anos, estava na residência no momento do crime e estava nos braços do pai quando ele se entregou à polícia, horas depois, em uma delegacia.
Após confessar o assassinato, Jeferson levou os policiais até o local do crime, onde o corpo da enfermeira foi encontrado sem vida sobre uma cama de casal.
Leia Também:
No local, a perícia encontrou sinais de abuso sexual, apontando que Jeferson teria tentado forçar a vítima a manter relações antes de asfixiá-la com um travesseiro, segundo informações do Tribuna Hoje.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde permanece preso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes