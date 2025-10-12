Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Ex-marido mata enfermeira asfixiada na frente do filho de 2 anos

Suspeito teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento

Redação

Por Redação

12/10/2025 - 9:56 h
Ketyni Maria Gomes da Silva
Ketyni Maria Gomes da Silva -

A enfermeira Ketyni Maria Gomes da Silva foi assassinada no último sábado, 11, em Maceió (AL). O crime ocorreu dentro da casa da vítima, localizada no bairro São Jorge. O principal suspeito é o ex-marido de Ketyni, Jeferson, de 26 anos, que, segundo as investigações, não aceitava o fim do relacionamento.

O casal tinha dois filhos. Um deles, de apenas dois anos, estava na residência no momento do crime e estava nos braços do pai quando ele se entregou à polícia, horas depois, em uma delegacia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após confessar o assassinato, Jeferson levou os policiais até o local do crime, onde o corpo da enfermeira foi encontrado sem vida sobre uma cama de casal.

Leia Também:

Homem é preso por atacar mulheres e matar adolescente em Salvador
Ex-vocalista de banda famosa é morto brutalmente em prisão
Mais de 1 milhão de livros piratas da ‘Bobbie Goods’ são apreendidos

No local, a perícia encontrou sinais de abuso sexual, apontando que Jeferson teria tentado forçar a vítima a manter relações antes de asfixiá-la com um travesseiro, segundo informações do Tribuna Hoje.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde permanece preso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alagoas feminicídio Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ketyni Maria Gomes da Silva
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Ketyni Maria Gomes da Silva
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Ketyni Maria Gomes da Silva
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Ketyni Maria Gomes da Silva
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x