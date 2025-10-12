Ex-marido mata enfermeira asfixiada na frente do filho de 2 anos

Ketyni Maria Gomes da Silva - Foto: Divulgação

A enfermeira Ketyni Maria Gomes da Silva foi assassinada no último sábado, 11, em Maceió (AL). O crime ocorreu dentro da casa da vítima, localizada no bairro São Jorge. O principal suspeito é o ex-marido de Ketyni, Jeferson, de 26 anos, que, segundo as investigações, não aceitava o fim do relacionamento.

O casal tinha dois filhos. Um deles, de apenas dois anos, estava na residência no momento do crime e estava nos braços do pai quando ele se entregou à polícia, horas depois, em uma delegacia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após confessar o assassinato, Jeferson levou os policiais até o local do crime, onde o corpo da enfermeira foi encontrado sem vida sobre uma cama de casal.

No local, a perícia encontrou sinais de abuso sexual, apontando que Jeferson teria tentado forçar a vítima a manter relações antes de asfixiá-la com um travesseiro, segundo informações do Tribuna Hoje.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde permanece preso.