Mais de 1 milhão de livros piratas da ‘Bobbie Goods’ são apreendidos

A operação foi realizada em 4 cidades - Foto: Instagram | Boobie Goodies

A Receita Federal realizou uma operação contra produtos infantis pirateados. Ao todo, já foram apreendidos, em 4 cidades, mais de um milhão de livros de colorir falsificados da coleção Bobbie Goods, fenômeno de vendas impulsionado por vídeos virais no TikTok.

A informação é da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo a publicação, o material foi apreendido nos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Santos e em Santa Catarina.

A ação foi estrategicamente realizada às vésperas do Dia das Crianças e visa combater a reprodução ilegal num período de alta demanda por produtos voltados ao público infantil.