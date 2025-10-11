Menu
RECEITA FEDERAL

Mais de 1 milhão de livros piratas da ‘Bobbie Goods’ são apreendidos

A operação da Receita Federal foi contra produtos infantis pirateados

Redação

Por Redação

11/10/2025 - 14:06 h | Atualizada em 11/10/2025 - 14:31
A operação foi realizada em 4 cidades
A operação foi realizada em 4 cidades -

A Receita Federal realizou uma operação contra produtos infantis pirateados. Ao todo, já foram apreendidos, em 4 cidades, mais de um milhão de livros de colorir falsificados da coleção Bobbie Goods, fenômeno de vendas impulsionado por vídeos virais no TikTok.

A informação é da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo a publicação, o material foi apreendido nos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Santos e em Santa Catarina.

A ação foi estrategicamente realizada às vésperas do Dia das Crianças e visa combater a reprodução ilegal num período de alta demanda por produtos voltados ao público infantil.

