HOME > SAÚDE
FISCALIZAÇÃO

Oito cosméticos para cabelo são proibidos no Brasil; veja a lista

Após uma fiscalização da Anvisa, houve recolhimento dos produtos que não tinham registro

Carla Melo

Por Carla Melo

11/10/2025 - 8:26 h | Atualizada em 11/10/2025 - 8:50
A medida foi realizada pela Anvisa após fiscalização -

Após uma fiscalização, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a proibiu a venda e uso de oito cosméticos capilares da empresa Anne Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda.

A medida proíbe ainda a distribuição, a fabricação e a propaganda de todos os lotes dos produtos. De acordo com a resolução, publicada no Diário Oficial da União, a empresa não tinha registro na Anvisa.

Lista de produtos proibidos:

  • Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise.
  • Máscara de Tratamento Botox Plástica do Fios Organic.
  • Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic.
  • Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização.
  • Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume.
  • Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Plastia Marroquina.
  • Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí.

Também foi determinado o recolhimento de todos os lotes do Rubitox Orgânico Tecnologia ATH Creme de Realinhamento da Fibra Rubelita Professional, cosmético fabricado pela Pack for You Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

Metanol: Brasil registra 29 casos confirmados de intoxicação
Remédios populares são suspensos pela Anvisa após descoberta em lote
Intoxicação por metanol cresce no Brasil e Bahia atualiza vigilância após 44 anos

Outro item que sofreu ação fiscal foi o Tecsa Clor Pós, saneante indicado como bactericida, fungicida e virucida. O produto, fabricado pela Brenntag Química Brasil Ltda., sofreu interdição cautelar pelo não cumprimento da legislação sanitária quanto à sua identidade e por não seguir as boas práticas de fabricação.

x