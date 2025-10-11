Oito cosméticos para cabelo são proibidos no Brasil; veja a lista

A medida foi realizada pela Anvisa após fiscalização - Foto: Divulgação / Anvisa

Após uma fiscalização, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a proibiu a venda e uso de oito cosméticos capilares da empresa Anne Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda.

A medida proíbe ainda a distribuição, a fabricação e a propaganda de todos os lotes dos produtos. De acordo com a resolução, publicada no Diário Oficial da União, a empresa não tinha registro na Anvisa.

Lista de produtos proibidos:

Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise.

Máscara de Tratamento Botox Plástica do Fios Organic.

Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic.

Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização.

Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume.

Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Plastia Marroquina.

Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí.

Também foi determinado o recolhimento de todos os lotes do Rubitox Orgânico Tecnologia ATH Creme de Realinhamento da Fibra Rubelita Professional, cosmético fabricado pela Pack for You Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

Outro item que sofreu ação fiscal foi o Tecsa Clor Pós, saneante indicado como bactericida, fungicida e virucida. O produto, fabricado pela Brenntag Química Brasil Ltda., sofreu interdição cautelar pelo não cumprimento da legislação sanitária quanto à sua identidade e por não seguir as boas práticas de fabricação.