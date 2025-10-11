FISCALIZAÇÃO
Oito cosméticos para cabelo são proibidos no Brasil; veja a lista
Após uma fiscalização da Anvisa, houve recolhimento dos produtos que não tinham registro
Por Carla Melo
Após uma fiscalização, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a proibiu a venda e uso de oito cosméticos capilares da empresa Anne Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda.
A medida proíbe ainda a distribuição, a fabricação e a propaganda de todos os lotes dos produtos. De acordo com a resolução, publicada no Diário Oficial da União, a empresa não tinha registro na Anvisa.
Lista de produtos proibidos:
- Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise.
- Máscara de Tratamento Botox Plástica do Fios Organic.
- Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic.
- Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização.
- Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume.
- Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Plastia Marroquina.
- Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí.
Também foi determinado o recolhimento de todos os lotes do Rubitox Orgânico Tecnologia ATH Creme de Realinhamento da Fibra Rubelita Professional, cosmético fabricado pela Pack for You Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.
Leia Também:
Outro item que sofreu ação fiscal foi o Tecsa Clor Pós, saneante indicado como bactericida, fungicida e virucida. O produto, fabricado pela Brenntag Química Brasil Ltda., sofreu interdição cautelar pelo não cumprimento da legislação sanitária quanto à sua identidade e por não seguir as boas práticas de fabricação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes