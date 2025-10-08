Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Intoxicação por metanol cresce no Brasil e Bahia atualiza vigilância após 44 anos

Governo da Bahia regulamentou novo Código de Vigilância em Saúde

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/10/2025 - 10:45 h | Atualizada em 08/10/2025 - 11:14
Solenidade foi realizada na sede da Secretaria da Saúde do Estado
Solenidade foi realizada na sede da Secretaria da Saúde do Estado -

O governador Jerônimo Rodrigues assinou, nesta quarta-feira, 8, o decreto que regulamenta o novo Código de Vigilância em Saúde da Bahia. A solenidade foi realizada na sede da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em meio aos casos recentes de intoxicação por metanol no Brasil.

De acordo com o governador, o novo código após 44 anos, é fruto de uma construção coletiva que nasceu do diálogo entre o governo, o setor produtivo, entidades de classe e o Ministério Público. Segundo ele, o Estado se preparou para enfrentar novos desafios sanitários com mais agilidade e inteligência.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Os aprendizados da pandemia estão incorporados aqui. Aprendemos que salvar vidas exige coordenação, transparência e rapidez nas decisões”, afirmou.

Entre as principais mudanças, estão:

  • digitalização completa dos processos de licenciamento sanitário;
  • possibilidade de ampliação do prazo da licença para até três anos;
  • autorização para ingresso em imóveis abandonados no controle de arboviroses.

O novo marco também amplia o poder de atuação do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-BA) e dos laboratórios regionais, garantindo decisões mais rápidas em situações críticas.

Leia Também:

Como identificar bebidas com metanol? Bahia prepara guia de prevenção
Bahia descarta suspeitas de intoxicação por metanol; veja o que se sabe
Governo da Bahia anuncia reunião urgente após 'crise do metanol' disparar

O decreto regulamenta sete eixos da vigilância:

sanitária epidemiológica ambiental saúde do trabalhador laboratorial verificação de óbito (SVO) emergências em saúde pública

Além disso, a medida busca consolidar o papel do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs Bahia), que passa a ter maior autonomia para monitorar e responder a crises.

"Marco na saúde pública"

De acordo com a secretária da Saúde, Roberta Santana, a regulamentação era aguardada há 44 anos e representa um marco na política de saúde pública do estado.

“É importante que o decreto torne o processo mais eficaz, transparente e padronize os procedimentos adotados pela vigilância. Ele traz uma legislação mais moderna e eficiente, além de regulamentar, por exemplo, o acesso a imóveis vulneráveis”, afirmou Santana.

Roberta Santana
Roberta Santana | Foto: Victoria Isabel | Ag. A TARDE

A gestora destacou ainda que o novo prazo dos alvarás sanitários e a criação de novos eixos de atuação, como vigilância ambiental, laboratorial e registro de verificação de óbitos, ampliam significativamente a atuação do Estado.

“Esperamos que o decreto traga mais proteção à população, mais segurança no trabalho da vigilância e uma abordagem mais ampla, que vá além da vigilância sanitária tradicional”, completou.

Contexto: casos de metanol

A assinatura do decreto ocorre em um momento em que o país registra casos de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica encontrada em bebidas adulteradas. A Bahia, segundo a Sesab, não possui casos confirmados nem suspeitos da substância.

Roberta Santana
Roberta Santana | Foto: Victoria Isabel | Ag. A TARDE

“Felizmente, os dois casos que tivemos foram descartados. Ainda assim, mantemos o alerta. A sala de situação está ativa e há uma articulação entre as vigilâncias municipais, estadual e a Polícia Civil. Quando falamos de metanol, falamos de envenenamento, e isso precisa ser investigado para garantir a segurança da população”, explicou Roberta Santana.

A secretária reforçou que o Estado segue firme nas ações de prevenção, fiscalização e proteção à saúde, com foco na prevenção de novos casos e no combate à comercialização de produtos adulterados.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Jerônimo Rodrigues metanol sesab

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Solenidade foi realizada na sede da Secretaria da Saúde do Estado
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Solenidade foi realizada na sede da Secretaria da Saúde do Estado
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Solenidade foi realizada na sede da Secretaria da Saúde do Estado
Play

Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

Solenidade foi realizada na sede da Secretaria da Saúde do Estado
Play

Adulteração de combustíveis: polícia mira liderança criminosa na Bahia

x