Como identificar bebidas com metanol? Bahia prepara guia de prevenção

O Governo da Bahia vai levar à população informações de como identificar bebidas falsificadas ou adulteradas, além de debater estratégias de combate e comercialização destes produtos. A situação vem após o registro de casos e mortes por ingestão dos líquidos com metanol.

As medidas serão definidas após uma reunião, na manhã de segunda-feira, 6, às 8h30, na sede do Procon-BA, localizada no centro de Salvador. O encontro vai reunir diversos órgãos do Estado, a exemplo das Secretarias de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), Segurança Pública (SSP) e Saúde (Sesab).

Na ocasião, serão discutidos detalhes sobre a articulação da gestão baiana para promover parcerias com associações e outras entidades de classe dos segmentos de bebidas, bares, restaurantes, hotéis, supermercados, atacadistas e varejistas.

Bahia descarta suspeitas de intoxicação por metanol; veja o que se sabe

Os dois casos de suspeita de intoxicação por metanol registrados na Bahia foram descartados pela Secretaria de Saúde (Sesab) neste domingo, 5. A informação foi divulgada durante uma reunião emergencial na sede da pasta, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Para a secretária estadual de Saúde, Roberta Santana, é fundamental que todos atuem de forma coordenada para proteger a população e prevenir novos casos. Segundo ela, não há novos casos suspeitos no estado.

Quais foram os casos investigados?

O resultado da análise das amostras biológicas de Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, foi negativo para dosagem de etanol e metanol, conforme laudo pericial emitido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). De acordo com familiares, ele foi encontrado sozinho, em sua casa, em Feira de Santana, desacordado, com alterações de nível de consciência e palidez.

Já o segundo caso, registrado em Salvador, também foi descartado depois da análise das amostras apresentarem a ausência de sinais de acidose, somado a melhoria do paciente. Não há detalhes se o paciente continua internado ou se já foi liberado.

A apuração também constatou que não houve adulteração na bebida consumida, já que as garrafas vistoriadas mantinham os lacres íntegros e a procedência foi confirmada por notas fiscais do estabelecimento de origem.