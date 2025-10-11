Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Metanol: Brasil registra 29 casos confirmados de intoxicação

Ao todo, há 217 notificações em investigação

Redação e Agência Brasil

Por Redação e Agência Brasil

11/10/2025 - 7:17 h
Dos 29 casos confirmados, 25 foram registrados em São Paulo
Dos 29 casos confirmados, 25 foram registrados em São Paulo -

O Brasil tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol por ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 10. São cinco pessoas a mais do que na última quarta, 8.

Dos 29 casos confirmados, 25 foram registrados em São Paulo, três no Paraná e um no Rio Grande do Sul. Ao todo, há 217 notificações em investigação, um número menor do que no último balanço (quando havia 235 suspeitas).

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o balanço, cresceu também o número de casos suspeitos descartados. Agora são 249. Até o momento, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os únicos estados com casos confirmados por esse tipo de intoxicação.

Leia Também:

Metanol: polícia investiga uso de combustível adulterado em bebidas
Polícia desmantela fábrica clandestina ligada a mortes por metanol
Sesab descarta intoxicação por metanol em paciente de Jacobina

Suspeitas

O estado de São Paulo investiga, neste momento, 160 notificações, o que representa 73,73% do total. Em seguida, aparecem Pernambuco com 31 suspeitas:

  • Rio Grande do Sul (4)
  • Mato Grosso do Sul (4)
  • Piauí (4)
  • Rio de Janeiro (3)
  • Espírito Santo (3)
  • Goiás (2)
  • Alagoas (1)
  • Bahia (1)
  • Ceará (1)
  • Minas Gerais (1)
  • Rio Grande do Norte (1)
  • Rondônia (1)

Óbitos

O balanço do Ministério da Saúde informou que não houve outra confirmação de morte causada pela ingestão de metanol desde a última quarta-feira (8). As cinco pessoas que morreram eram do estado de São Paulo.

No entanto, 12 óbitos estão sob investigação (um caso a mais do que na última quarta). Os casos suspeitos são no:

  • Ceará (1)
  • Minas Gerais (1)
  • Mato Grosso do Sul (1)
  • Pernambuco (3)
  • São Paulo (6)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bebidas alcoólicas adulteradas intoxicação por metanol metanol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dos 29 casos confirmados, 25 foram registrados em São Paulo
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Dos 29 casos confirmados, 25 foram registrados em São Paulo
Play

Vídeo: teto de maternidade desaba em cima de incubadoras

Dos 29 casos confirmados, 25 foram registrados em São Paulo
Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

Dos 29 casos confirmados, 25 foram registrados em São Paulo
Play

Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa

x