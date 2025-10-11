BRASIL
Metanol: Brasil registra 29 casos confirmados de intoxicação
Ao todo, há 217 notificações em investigação
Por Redação e Agência Brasil
O Brasil tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol por ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 10. São cinco pessoas a mais do que na última quarta, 8.
Dos 29 casos confirmados, 25 foram registrados em São Paulo, três no Paraná e um no Rio Grande do Sul. Ao todo, há 217 notificações em investigação, um número menor do que no último balanço (quando havia 235 suspeitas).
Segundo o balanço, cresceu também o número de casos suspeitos descartados. Agora são 249. Até o momento, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os únicos estados com casos confirmados por esse tipo de intoxicação.
Leia Também:
Suspeitas
O estado de São Paulo investiga, neste momento, 160 notificações, o que representa 73,73% do total. Em seguida, aparecem Pernambuco com 31 suspeitas:
- Rio Grande do Sul (4)
- Mato Grosso do Sul (4)
- Piauí (4)
- Rio de Janeiro (3)
- Espírito Santo (3)
- Goiás (2)
- Alagoas (1)
- Bahia (1)
- Ceará (1)
- Minas Gerais (1)
- Rio Grande do Norte (1)
- Rondônia (1)
Óbitos
O balanço do Ministério da Saúde informou que não houve outra confirmação de morte causada pela ingestão de metanol desde a última quarta-feira (8). As cinco pessoas que morreram eram do estado de São Paulo.
No entanto, 12 óbitos estão sob investigação (um caso a mais do que na última quarta). Os casos suspeitos são no:
- Ceará (1)
- Minas Gerais (1)
- Mato Grosso do Sul (1)
- Pernambuco (3)
- São Paulo (6)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes