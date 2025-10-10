POLÍCIA
Polícia desmantela fábrica clandestina ligada a mortes por metanol
Fábrica comprava combustível etanol em postos de gasolina
Por Redação
A Polícia Civil de São Paulo localizou nesta sexta-feira, 10, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, uma fábrica clandestina responsável pela produção de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, que causaram a morte de duas pessoas no estado por intoxicação.
A descoberta faz parte de uma investigação iniciada após os primeiros óbitos registrados na Zona Leste de São Paulo, onde as vítimas consumiram uma suposta “vodka” adquirida em um estabelecimento comercial.
Segundo a polícia, os responsáveis pela produção da bebida adulterada adquiriram etanol em postos de gasolina, que era posteriormente misturado com metanol, uma substância altamente tóxica. Essa combinação foi utilizada na fabricação de bebidas alcoólicas comercializadas de forma clandestina, colocando a saúde dos consumidores em sério risco.
Durante as diligências, os investigadores conseguiram identificar os fabricantes e, com a execução de mandados de busca e apreensão, desmantelaram a fábrica ilegal. A ação também permitiu a apreensão de insumos, garrafas e produtos potencialmente contaminados.
A proprietária do local será presa em flagrante e responderá por falsificação, corrupção e adulteração de substâncias ou produtos alimentícios, crimes que tornam os produtos nocivos à saúde ou reduzem seu valor nutritivo. A legislação prevê pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa para tais crimes, reforçando a gravidade da situação.
