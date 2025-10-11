Menu
BRASIL
BRASIL

Família é internada em estado grave após comer planta tóxica por engano

Planta venenosa “Nicotiana glauca” foi confundida com couve

Redação

Por Redação

11/10/2025 - 8:30 h
Planta é considerada extremamente tóxica
Planta é considerada extremamente tóxica -

Quatro pessoas da mesma família foram internadas em estado grave após consumirem uma planta tóxica identificada como Nicotiana glauca, popularmente conhecida como “falsa couve”, em uma comunidade rural de Patrocínio, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a família havia se mudado recentemente para a região e confundiu a planta com couve. Eles a refogaram e a consumiram no almoço. Pouco tempo depois, todos começaram a apresentar sintomas de intoxicação, como mal-estar, dormência nas pernas, fraqueza muscular e dificuldade para respirar.

Uma das vítimas, uma mulher de 37 anos, sofreu parada cardiorrespiratória, foi reanimada e levada ao Pronto-Socorro Municipal. Os outros três adultos foram socorridos pelo Samu e encaminhados a unidades de saúde próximas.

Segundo as autoridades, os quatro pacientes permanecem internados em estado grave. Uma criança que estava com o grupo, mas não chegou a ingerir a planta, também foi levada ao hospital por precaução e segue em observação.

Planta tóxica

A Nicotiana glauca, também chamada de charuteira, tabaco-arbóreo ou popularmente como 'fumo bravo' , é uma planta extremamente tóxica, comum em áreas rurais e à beira de estradas em todo o Brasil.

envenenamento intoxicação planta tóxica

x