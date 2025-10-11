Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado

Diversas pessoas comeram o doce sem apresentar sintoma - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher e sua filha morreram após comer um bolo envenenado, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil como duplo homicídio e tentativa de homicídio qualificado por envenenamento.

As vítimas são Ana Maria de Jesus, de 52 anos, e Larissa de Jesus Castilho, de 21 anos. Uma adolescente de 16 anos, também da família, consumiu o mesmo bolo, chegou a passar mal, mas sobreviveu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, o bolo havia sido servido em uma festa de aniversário de um primo das vítimas, na qual diversas pessoas comeram o doce sem apresentar sintomas. Como Ana Maria não pôde comparecer à comemoração por causa do trabalho, um pedaço foi separado e entregue para ela por um sobrinho, em sua casa, por volta das 11h30. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele chega e entrega a sacola com o alimento.

Ana Maria comeu o bolo sozinha no fim da tarde. Cerca de 40 minutos depois, começou a sentir-se mal e ligou para a filha dizendo que não conseguia ficar de pé. Uma das filhas foi até a casa e a encontrou convulsionando sobre a cama. Ela foi socorrida e internada em estado grave no Hospital Heliópolis.

Horas mais tarde, Larissa e a adolescente visitaram a mãe no hospital e, sem imaginar que o mal-estar dela estava relacionado ao alimento, comeram o restante do bolo ao voltarem para casa, por volta da meia-noite. Segundo depoimento da sobrevivente, Larissa chegou a comentar que o sabor estava estranho, e ambas começaram a passar mal cerca de 20 minutos depois.

Larissa teve uma piora rápida, convulsionou e morreu em casa, mesmo após 40 minutos de tentativas de reanimação feitas pelo Samu. Já a adolescente de 16 anos, foi socorrida e sobreviveu.

Ana Maria permaneceu internada por uma semana, chegou a receber alta, mas apresentou novas crises e foi hospitalizada diversas vezes. Um mês depois, morreu em decorrência de intoxicação grave e insuficiência respiratória.

A perícia confirmou que o bolo estava contaminado com substância tóxica compatível com inseticida, reforçando a hipótese de que o alimento foi intencionalmente envenenado após a festa.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conduz as investigações, ouvindo familiares e analisando as imagens de câmeras de segurança. O caso segue em apuração como duplo homicídio e tentativa de homicídio por envenenamento.