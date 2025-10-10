Menu
HOME > POLÍCIA
OPERAÇÃO CONJUNTA

Mulher e homens são presos em operação da Polícia Civil na Bahia

Objetivo da operação foi cumprir mandados de prisão contra pessoas envolvidas em homicídios e tráfico de drogas

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

10/10/2025 - 23:03 h
Três pessoas foram presas durante a operação
Três pessoas foram presas durante a operação -

Uma ação conjunta envolvendo diversas unidades da Polícia Civil do interior da Bahia foi deflagrada nesta sexta-feira, 10, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão relacionados a investigações de homicídios e tráfico de drogas em diferentes municípios do estado.

A operação resultou na prisão de três suspeitos: um homem em Petrolina, no estado de Pernambuco, uma mulher em Ribeira do Pombal e outro indivíduo em Senhor do Bonfim, ambas na Bahia.

Gabriel bebeu e usou drogas com o suspeito momentos antes de ser morto
Gabriel bebeu e usou drogas com o suspeito momentos antes de ser morto | Foto: Divulgação Polícia Civil

Um dos objetivos da ação foi a investigação da morte de Gabriel Silva dos Santos, 30 anos, em 15 de setembro deste ano, em Senhor do Bonfim. A polícia apurou que antes ser brutalmente assassinado com um cortes profundos no pescoço, Gabriel esteve em um estabelecimento local acompanhado dos suspeitos, onde consumiram bebidas alcoólicas e drogas.

O corpo dele foi encontrado em uma estrada vicinal, que dá acesso à Lagoa do Peixe, zona rural, às margens da BR-407. As provas coletadas durante a investigação levaram à identificação dos suspeitos e à decretação das prisões preventivas.

Outros mandados

Em Itiúba, policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão com foco no combate ao tráfico de drogas e aos crimes violentos. Durante as diligências, foram apreendidos diversos materiais que serão usados na construção dos inquéritos em curso, contribuindo para o avanço das investigações e a identificação dos responsáveis.

Policiais fizeram buscas em residências
Policiais fizeram buscas em residências | Foto: Divulgação Polícia Civil

Os presos foram encaminhados para o Conjunto Penal de Juazeiro, no norte do estado, onde permanecem à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.

Ao todo, 31 policiais civis participaram da operação, incluindo delegados, investigadores e escrivães. As delegacias territoriais de Senhor do Bonfim e Itiúba receberam suporte das Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior das 19ª, 17ª e 25ª regiões, além do apoio técnico do Centro de Apoio Técnico à Investigação (Catti), garantindo uma ação coordenada e eficiente na região.

x