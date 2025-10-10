OPERAÇÃO CONJUNTA
Mulher e homens são presos em operação da Polícia Civil na Bahia
Objetivo da operação foi cumprir mandados de prisão contra pessoas envolvidas em homicídios e tráfico de drogas
Por Andrêzza Moura
Uma ação conjunta envolvendo diversas unidades da Polícia Civil do interior da Bahia foi deflagrada nesta sexta-feira, 10, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão relacionados a investigações de homicídios e tráfico de drogas em diferentes municípios do estado.
A operação resultou na prisão de três suspeitos: um homem em Petrolina, no estado de Pernambuco, uma mulher em Ribeira do Pombal e outro indivíduo em Senhor do Bonfim, ambas na Bahia.
Um dos objetivos da ação foi a investigação da morte de Gabriel Silva dos Santos, 30 anos, em 15 de setembro deste ano, em Senhor do Bonfim. A polícia apurou que antes ser brutalmente assassinado com um cortes profundos no pescoço, Gabriel esteve em um estabelecimento local acompanhado dos suspeitos, onde consumiram bebidas alcoólicas e drogas.
O corpo dele foi encontrado em uma estrada vicinal, que dá acesso à Lagoa do Peixe, zona rural, às margens da BR-407. As provas coletadas durante a investigação levaram à identificação dos suspeitos e à decretação das prisões preventivas.
Outros mandados
Em Itiúba, policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão com foco no combate ao tráfico de drogas e aos crimes violentos. Durante as diligências, foram apreendidos diversos materiais que serão usados na construção dos inquéritos em curso, contribuindo para o avanço das investigações e a identificação dos responsáveis.
Os presos foram encaminhados para o Conjunto Penal de Juazeiro, no norte do estado, onde permanecem à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.
Leia Também:
Ao todo, 31 policiais civis participaram da operação, incluindo delegados, investigadores e escrivães. As delegacias territoriais de Senhor do Bonfim e Itiúba receberam suporte das Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior das 19ª, 17ª e 25ª regiões, além do apoio técnico do Centro de Apoio Técnico à Investigação (Catti), garantindo uma ação coordenada e eficiente na região.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes