POLÍCIA
POLÍCIA

Suspeito de matar dentista durante confronto na Paralela é preso

Larissa Azevedo, que estava em um mototáxi, foi atingida durante uma troca de tiros entre policiais e suspeitos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

10/10/2025 - 22:13 h
Larissa Azevedo Pinheiro, de 28 anos, teve o pulmão perfurado e precisa urgentemente de doação de sangue
Larissa Azevedo Pinheiro, de 28 anos, teve o pulmão perfurado e precisa urgentemente de doação de sangue

Um homem apontado como o terceiro envolvido na troca de tiros que resultou na morte da dentista Larissa Azevedo Pinheiro foi preso nesta quinta-feira, 9, no município de Buerarema, no sul da Bahia.

A prisão foi realizada durante uma abordagem da Polícia Militar, que interceptou um veículo guinchado em um trecho da BR-101. Segundo a corporação, o suspeito foi identificado como Emerson Conceição dos Santos e tinha dois mandados de prisão em aberto. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

Outros dois homens que estavam no carro também foram detidos. Durante a ação, os policiais apreenderam uma arma de fogo e dois celulares.

Relembre o caso

O crime ocorreu em 14 de março, na Avenida Paralela, em Salvador. Na ocasião, Larissa Azevedo, que estava em um mototáxi, foi atingida durante uma troca de tiros entre policiais e suspeitos. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde ficou internada por oito dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em 22 de março.

Dinâmica da ação:

  • De acordo com a Polícia Militar, a perseguição começou no bairro do Trobogy, após os agentes identificarem um carro com placa clonada e restrição de furto.
  • Quatro homens estavam no veículo.
  • Durante a tentativa de fuga, houve tiroteio, que foi filmado por motoristas que passavam pela avenida.
  • Na ocasião, um dos suspeitos morreu e outro foi preso. Um quarto integrante do grupo ainda é procurado.

Segundo as investigações, os envolvidos seriam membros de uma facção criminosa e, antes da perseguição, teriam participado da morte de um homem ligado a outro grupo rival, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana.

Após a morte da dentista, a família autorizou a doação dos órgãos dela.

x